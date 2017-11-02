Üniversite öğrencisine tecavüz eden sabıkalı tutuklandı

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA) Sarıyer\'de, Kırgız uyruklu bir üniversite öğrencisine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Fatih Y. tutuklandı.

Sarıyer, Maslak’ta üniversite öğrencisi E.A\'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Fatih Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen Fatih Y., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi 5.Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Fatih Y., \"Nitelikli cinsel saldırı\" ve \"Gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma\" suçlarından mevcut delil durumu, müştekinin beyanı, şüphelinin suçunu kabul etmesi ve adli raporlar dikkate alınarak tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi 22 yaşındaki E.A., 26 Ağustos\'ta Maslak\'ta bir üst geçidin altından geçerken bir kişi tarafından tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.