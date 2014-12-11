Üniversite öğrencisine, 'Erdoğan'a hakaret'ten 6 bin 80 lira ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi B.M. (21) 6 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza '20 ay taksitle' ödenecek ama taksitlerden biri gecikirse adli para cezası hapis cezasına çevrilecek.

Serpil Kırkeser’in DHA’da yer alan haberine göre, sanığın ekonomik ve sosyal durumu ile şahsi durumunu göz önüne alan mahkeme, para cezasının birer ay arayla, 20 eşit taksit halinde tahsiline de hükmetti.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık B.M. katılmadı. Duruşma savcısı Hakan Ören, yapılan yargılama ve delillere göre sanığın üzerine atılı müsnet suçun sabit olduğunu belirterek, sanığın "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

‘Siyasetçi bu gibi eleştirilere katlanmalıdır’

B. M.'nin avukatı Diren Cevahir Şen, savunmasında davaya konu fotoğrafı müvekkilinin oluşturmadığını belirterek, müvekkilinin başka yerden alarak paylaştığını belirtti. Avukat Şen, "Dolayısıyla müvekkilin bu eylemi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Hakaret kastı ile de hareket etmemiş eleştiri hakkını kullanmıştır. Zira müşteki taraf siyasetçi devlet idarecisi olup bu gibi eleştirilere katlanmalıdır. Uluslararası sözleşmeler ve Anayasamız da bu şekilde eylemleri eleştiri hakkı kapsamında suç saymamaktadır. Buna dair birçok içtihat da vardır. Kaldı ki müvekkil hakaret kastı ile hakaret etmemiştir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

6 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı



Davayı karara bağlayan hakim, sanığın üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığı 6 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın ekonomik ve sosyal durumu ile şahsi durumunu gözönüne alan mahkeme söz konusu paranın birer ay arayla 20 ayda, 20 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline de hükmetti. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtar edilmesini kararlaştırdı.

Para cezası ertelenmedi

Hakim, sanık Barış M.'nin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğini hatırlattı. Adli para cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar veren hakim, para cezasını ertelemedi.

‘Amacım hakaret etmek değildi’

Sanık B. M. 23 Ekim'de görülen duruşmada verdiği ifadesinde kendisini şöyle savunmuştu: "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suça konu resmi Facebook sayfalarından bir yerde gördüm ve kendi sayfamda paylaştım. Daha sonra da bu fotoğrafı sayfamdan kaldırdım. Bunu paylaşmamdaki amacım müştekiye hakaret etmek değildi. Suç işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerini kabul etmiyorum."

2 yıla kadar hapis talep ediliyordu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan bir sayfalık iddianamede, şüpheli B. M.'nin 18 Haziran 2013 tarihinde kendisine ait Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadelerin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret " suçu oluşturduğu belirterek 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemişti.