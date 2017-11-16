Üniversite öğrencisine 'Atatürk'e hakaret' soruşturması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK Üniversitesi Rektörlüğü, 21 yaşındaki S.Z. adlı kız öğrenci hakkında, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk\'le ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla idari soruşturma başlattı.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 3\'üncü sınıf öğrencisi S.Z., iddiaya göre, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Atatürk\'ün portresiyle çekilmiş fotoğraflarını, hakaret içerikli yazılarla paylaştı. Bir takipçisi, S.Z.\'ye tepki göstererek, \"Yasal olarak işlediğin suçtur. Mahkemelerde ve birçok yazılı beyanname ile başvurularımı şu an yapıyorum. 21 yaşına kadar öğrenemediğin bazı edep ve ahlak kurallarını belki bu zamandan sonra öğrenebilmen dileğimdir” diye yazdı. S.Z. de \'Tamam, yap\' diyerek, sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Gelen tepkilerin ardından S.Z., sosyal medyadaki hesaplarını kapattı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, S.Z. hakkında, \'Atatürk\'e hakaret\' suçundan idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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