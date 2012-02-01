Üniversite öğrencisinden ilginç savunma

T24 - İzmir'in Bornova İlçesi'nde 2010 ekim ayında, bir büfe önüdeki kutuda yatan 'Yamuk' adlı felçli ve hasta kediyi tekmeleyerek öldürmekle suçlanan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1'ci sınıf öğrencisi U.G.'nin yargılanmasına devam edildi.





Sanık U.G. Ankara’da talimatla verdiği ifadesinde, "Kedi, iki gün önce benim köpeğime saldırıp yaraladı. Olay günü de çok sarhoştum, kutuya tekme attım. Kedinin öldüğünü, sabah arkadaşım söyledi" dedi. Duruşma karar için mart ayına ertelenirken, hayavanseverler adliye önünde yaptıkları açıklamada sanığın cezalandırılmasını istedi.



Bahri Karataş'ın Radikal'deki haberine göre; İzmir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya, öldürülen kedinin sahibi Ahmet Hüsnü Arda Baran, avukatı Gizem Günel, İzmir Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi avukat Halil Dönmez, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu adına avukat Ayça Sümeyra Oruç, sanık 22 yaşındaki U.G.’nin avukatı Murat Yılmaz ile hayvanseverler katıldı. Savcılık aşamasında yavru kediyi öldürüp, başına iki kez bastığını söyleyen U.G.’nin, geçen 23 Ocak’ta Ankara 22’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla verdiği ve henüz dava dosyasına gelmeyen ifadesinde, "Kedi aslında sokak kedisidir. Bu kedi, iki gün önce benim sahibi olduğum köpeğe saldırıp yaraladı. Ben olay günü çok sarhoştum. Bunun etkisiyle kedinin bulunduğu kutuya tekme attım. Ertesi gün öldüğünü arkadaşımdan öğrendim. Karakola gidip olayı anlattım. Bana para cezası kestiler. Pişmanım" dediği belirtildi.

'Pişmanlığı yoktur'



Kedinin sahibi büfe işletmecisi Ahmet Hüsnü Arda Baran’ın avukatı Gizem Günel şikayetçi olduklarını yineleyerek, "Sanığın pişmanlığı yoktur. Mahkemenin huzuruna gelip pişmanlığını dile getirmemiştir" dedi. Avukat Halil Dönmez de, sanığın ifadesini kabul etmediklerini belirtti. Dönmez, sanığın ifadesinin UYAP’tan (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) alınmış olmasından dolayı bununla yetinilmesini ve evrakın gelmesinin beklenmemesini talep etti. Avukat Dönmez, "Sanık kediye vurduğunu kabul etmektedir. Sanığın gerçekte bu kişi olup olmadığı konusunda tereddüt yoktur. Bu nedenle dosya tamamlanmışıtır. Taleplerimiz gibi karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Avukat Ayça Sümeyra Oruç da sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Sanık avukatı: Karar verilsin



U.G.’nin avukatı Murat Yılmaz ise, Ankara’ya aslında sanığın fotoğraflarının temini için talimat yazıldığını, daha öncesinde müvekkilinin savunmasının alındığını söyledi. Yılmaz, "Çekilen fotoğraflar da dosyaya sunulmuştur. Sanığın kimliğinde tereddüt yoktur. Müvekkil sanık suçu kabul etmektedir. Bu aşamada dosyaya eklenecek delil yoktur. Dosya tekamül etmiştir. Mahkemeye sunacak başka delil de yoktur. Dosyayla ilgili karar verilsin" dedi.



Hakim Faruk Çalışkan, sanığın Ankara’dan gelecek ifade evrakının beklenmesini kararlaştırıp, karar verilmek üzere duruşmayı 12 Mart tarihine erteledi.



Hayvanseverler, duruşma sonrası İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapıp, sanığın cezalandırılmasını istedi. Hayvanseverler ayrıca, yetersiz kaldığını öne sürdükleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na tepkilerini ’5199 kez hayır’ yazılı pankart açarak gösterdi.



