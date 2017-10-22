Üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencisi Gül Meral, yurt odasında ölü bulundu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde özel bir yurtta kalan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Gül Meral'i yurt odasında hareketsiz yattığını gören arkadaşı E.S, Meral'ı uyandırmak için seslendi.

Meral'i uyandıramayan E.S, durumu yurdun güvenlik görevlilerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Meral'ın hayatını kaybetti öğrenildi.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Meral'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderildi.

Olayın ardından ifadesine başvurulan E.S, "Arkadaşımın yemek yiyememe sorunu vardı. Olay günü dahiliye bölümüne gidip muayene olmuştu. Doktor ailesinden birisinin gelmesini istemiş. Daha sonra yurda geldi. Odaya girdiğimizde Meral'ı yatakta hareketsiz gördüm ve güvenliğe bilgi verdim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.