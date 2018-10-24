Üniversite öğrencisi yurdun 11. katından düşerek öldü

İstanbul Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci 11. kattan aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencinin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden Mehmet isimli öğrencinin dengesini kaybederek mi yoksa intihar mı ettiği polis tarafından araştırılıyor.

İstanbul Maltepe'de bulunan öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin, dengesinin kaybederek mi düştüğünü yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.



Olay, saat 21:00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.