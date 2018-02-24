 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAREN BÜYÜKÖLMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

* Anne Müjde Büyükölmez, “Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolcuğuna uğurlandı.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Büyükölmez için Üsküdar Şakirin Cami\'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez\'in güçlükle ayakta durduğu görülürken, taziyeleri baba Timur Büyükölmez kabul etti.

BİRBİRİLERİNE SARILARAK AĞLADILAR

Cenazeye Yaren Büyükölmez\'in yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri katıldı. Büyükölmez\'in 6 yaşındaki kardeşi Yağmur Büyükölmez ise cenazeye getirilmedi. Büyükölmez\'in tabutuna duvak örtülüp çiçekler konuldu. Büyükölmez\'in anne ve babası tabutun başında birbirine sarılarak ağladı.

“SABAH OKULA GÖNDERDİM BİR DAHA GELMEDİ\"

Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez, “Ben kızımı kaybettim, karşı tarafa ne diyeyim o da 16 yaşında. Benim Yaren\'im geri gelemeyecek ki… Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi\" dedi.

Baba Timur Büyükölmez ise “Benim kızımın çiçeklerini gördünüz mü? Dekanlar bile gelmiş buraya. Kendi başarısı, bizim için değil, kendi için istikbali için çalışıyordu\" şeklinde konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Yaren Büyükölmez Kulaksız Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Tabutun görüntüsü

-Tabuta örtülen duvak

-Anne ile röportaj

-Baba ile röportaj

-Annenin tabuta sarılıp ağlaması

-Anne ile babanın sarılıp ağlaması

-Cenaze namazından görüntüler

-Helallik alınması

-Tabutun götürülmesi

- Haren Büyükölmez\'in fotoğrafları

-Detaylar



24.02.2018 - 17.55 Haber Kodu : 180224183