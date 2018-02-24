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Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)  16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolcuğuna uğurlandı

24 Şubat 2018 20:46

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) 
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolcuğuna uğurlandı. 
Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Büyükölmez için Üsküdar Şakirin Cami\'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede  Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez\'in güçlükle ayakta durduğu görülürken, taziyeleri  baba Timur Büyükölmez kabul etti.

BİRBİRİLERİNE SARILARAK AĞLADILAR
Cenazeye Yaren Büyükölmez\'in yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri katıldı. Büyükölmez\'in 6 yaşındaki kardeşi Yağmur Büyükölmez ise cenazeye getirilmedi.  Büyükölmez\'in tabutuna duvak örtülüp çiçekler konuldu. Büyükölmez\'in anne ve babası tabutun başında birbirine sarılarak ağladı. 

“SABAH OKULA GÖNDERDİM BİR DAHA GELMEDİ\"
Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez, “Ben kızımı kaybettim, karşı tarafa ne diyeyim o da 16 yaşında. Benim Yaren\'im geri gelemeyecek ki… Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi\" dedi. 
Baba Timur Büyükölmez ise “Benim kızımın çiçeklerini gördünüz mü? Dekanlar bile gelmiş buraya. Kendi başarısı, bizim için değil, kendi için istikbali için çalışıyordu\" şeklinde konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Yaren Büyükölmez Kulaksız Mezarlığı\'na defnedildi.

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