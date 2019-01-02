Üniversite öğrencisi tez hocasını öldürdü

Ankara'daki Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H., asistan hocası Ceren Damar'ı odasında tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Ceren Damar ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan öğrenciyi silahıyla birlikte yakaladı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre, akşam saatlerinde fakülte binasında asistan hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. Hasan İsmail H., tartıştığı Ceren Damar'a, yanında bulunan tabancasını çıkararak ateş etti. Ceren Damar, ağır yaralanırken, öğrenci olayın ardından kaçtı. Damar'a ilk müdahele olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Damar sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içide dışarıya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu.

Öldürülen araştırma görevlisi, İbrahim Kalın'ın komşusu çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Damar'ın komşularının kızı olduğunu ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.