Üniversite öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (4)

\'NASIL KIYDINIZ KUZUMA\'

İzmir\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö. (26), tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'ye (21), Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Tütüncü\'nün cenazesi daha sonra Bursa\'dan gelen ailesine teslim edildi. Acılı aile, olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Anne Bedriye Tütüncü, \"Ben seni Allah\'a emanet etmiştim. Nasıl kıydınız kuzuma? Gözünün içine bakmaya kıyamıyordum. Neredesin evladım?\" diye ağıt yaktı. Zülal Tütüncü\'nün yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Zülal Tütüncü\'nün sınıf arkadaşı İdil Sezen, \"Çok yakın arkadaşım. Çok neşeliydi, çok hayat doluydu. Bir sürü arkadaşı vardı. Herkes onu çok severdi, mükemmel bir insandı, hayat doluydu. Herkese karşı çok iyi bir insandı\" dedi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)



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