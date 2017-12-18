Üniversite öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (3)

BARDA TANIŞIP EVE GİTMİŞLER

İzmir\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö.\'nün (26), üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'yü (21), boynundan bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Ö. ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün dün gece barda eğlendikleri sırada tanıştıkları öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen ikilinin daha sonra Günhan Ö.\'nün evine gittikleri ortaya çıktı. Günhan Ö.\'nün ailesinin de aynı apartmanın farklı bir dairesinde oturduğu bildirildi. Evde de alkol almayı sürdürdükleri iddia edilen Günhan Ö. ile Tütüncü arasında, belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Polise verdiği ifadede, yaşadıkları tartışma sırasında Zülal Tütüncü\'nün boğazını kesip öldürdüğünü söyleyen Günhan Ö.\'nün, bunun nedeniyle ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi.



Davut CAN/İZMİR, (DHA)



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