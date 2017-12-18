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Üniversite öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine; 'Üniversite öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü' başlıklı haberimizi yeniliyoruz

18 Aralık 2017 17:36

Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine;
\'Üniversite öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü\' başlıklı haberimizi yeniliyoruz. Haberin bu şekilde değerlendirilmesi ricasıyla...
YENİDEN
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Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö. (26), iddiaya göre, evinde birlikte alkol aldığı üniversite öğrencisi arkadaşı Zülal Tütüncü\'yü (21), bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada boynundan bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. Özel bir üniversitede, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Ö., Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü ile evinde alkol almaya başladı. Günhan Ö. ile Tütüncü arasında bu sırada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günhan Ö., babasının evdeki bıçağını alarak Tütüncü\'nün boynuna sapladı. Günhan Ö., ardından polisi arayarak cinayet işlediğini belirtip, adresini verdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım aldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polisler, Zülal Tütüncü\'nün cesedini buldu. Tütüncü\'nün, boynundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Polis ekipleri, evin çevresinde yaptıkları aramada yakaladıkları Günhan Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Tütüncü\'nün cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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