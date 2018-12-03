Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Ankara'da lüks bir plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.

İddianamede, şüpheli Çağatay A. ve Berk A. için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Savcısı Hüseyin Koca tarafından hazırlanan iddianamede Çağatay A. ve Berk A. şüpheli, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, iki şüpheli için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay A. ve Berk A. tutuklanmıştı.