T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversite öğrencisi oturduğu daireden atlayıp yaşamına son verdi

Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi Özlem Erkaya oturduğu apartmanın 7’nci katındaki dairenin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi

28 Mayıs 2013 12:53

Aydın’da psikolojik sorunları olduğu belirtilen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özlem Erkaya, ailesiyle oturduğu apartmanın 7’nci katındaki dairenin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi.

Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi Özlem Erkaya, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi olmak için Aydın’daki ailesinin yanına geldi. Bir süredir tedavi gören genç kız, babası ve kızkardeşi dışarıda olduğu sırada, evde bulunan annesi Nazlı Erkaya’ya uyumak istediğini söyledi. Üniversiteli kız, odasına geçerken, annesi de mutfağa gitti.

Cem Ulucan'ın Doğan Haber Ajansında yer alan haberine göre, ailesinin yalnız bırakmamaya çalıştığı genç kız, odadan çıkan annesinin ardından pencereyi açıp 7 kattan kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine odaya gelen talihsiz anne, pencereden baktığında kızını kanlar içinde gördü. Hemen kızının yanına koşan ve sinir krizi geçiren kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık görevlileri Özlem Erkaya’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özlem Erkaya hayatını kaybetti. Polis intiharla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

öğrencidaireaydınözlem erkaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24