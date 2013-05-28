Üniversite öğrencisi oturduğu daireden atlayıp yaşamına son verdi

Aydın’da psikolojik sorunları olduğu belirtilen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özlem Erkaya, ailesiyle oturduğu apartmanın 7’nci katındaki dairenin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi.

Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi Özlem Erkaya, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi olmak için Aydın’daki ailesinin yanına geldi. Bir süredir tedavi gören genç kız, babası ve kızkardeşi dışarıda olduğu sırada, evde bulunan annesi Nazlı Erkaya’ya uyumak istediğini söyledi. Üniversiteli kız, odasına geçerken, annesi de mutfağa gitti.

Cem Ulucan'ın Doğan Haber Ajansında yer alan haberine göre, ailesinin yalnız bırakmamaya çalıştığı genç kız, odadan çıkan annesinin ardından pencereyi açıp 7 kattan kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine odaya gelen talihsiz anne, pencereden baktığında kızını kanlar içinde gördü. Hemen kızının yanına koşan ve sinir krizi geçiren kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık görevlileri Özlem Erkaya’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özlem Erkaya hayatını kaybetti. Polis intiharla ilgili soruşturma başlattı.