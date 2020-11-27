Akademisyen İrvan: Başka üniversitelerden bana mail üzerinden ulaşan öğrenciler 'ödevimi yap' diyebiliyor!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman İrvan, başka bir üniversite öğrencisinden gelen maili sosyal medya hesabında paylaştı. Maili yollayan üniversite öğrencisi, İrvan’dan ödevini yapmasını istedi.



Süleyman İrvan, farklı bir üniversitede okuyan öğrencinin mailini sosyal medya hesabında paylaşarak ‘’Bir öğrencinin bir hocaya fikir, kaynak sorması gayet anlaşılır bir şey. Çoğu zaman bana başka üniversitelerden ulaşan öğrencilere yol göstermeye, kaynak önermeye çalışıyorum elbet. Ama bunun bir sınırı var. Bazıları hiç tahmin edemeyeceğimiz düzeyde "ödevimi yap" diyebiliyor’’ dedi.

Maili yollayan öğrenci İrvan'dan Medya ve Planlama dersi için verilen ödevini yapmasını istedi.

Öğretim Üyesi İrvan konuyla alakalı, ‘’Aslında öğrencilere daha birinci sınıfta akademik etik dersi vermemiz gerekiyor. Bana yazan öğrencinin üniversitesinin önemi yok, beni tanıdığını da zannetmiyorum. Ama böyle bir talepte bulunabiliyor olması üzerinde düşünmemiz gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.



