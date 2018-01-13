Üniversite öğrencisi, kafa attığı iddiasıyla doçentten şikayetçi oldu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Enes Döngelli (20), öğretmenevinde çıkan tartışmada Doç. Dr. O.Y.\'nin (52) kendisine kafa attığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün öğretmenevinde meydana geldi. İddiaya göre, BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Döngelli, sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte öğretmenevinin kafesine gitti. Okey oynayan öğrencilerden K.A.A., masaya yanlış taş atınca küfür etti. Yan masada eşiyle oturan BEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. O. Y., gençlerin yanına giderek K.A.A.\'nın kulağını çekti. Öğrencilerin özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren O. Y., iddiaya göre gençlere, \'Kafanızda ıstakayı kırarım\' dedi. O. Y., ayağa kalkarak kolunu tutan Enes Döngelli\'ye kafa attı. Burnu kanayan üniversite öğrencisi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra O. Y.\'den şikayetçi oldu.

Oyun oynadıkları sırada arkadaşının istemsizce küfür ettiğini ardından da özür dilediğini belirten Enes Döngelli, \"Yan masada oturan bir kişi arkadaşımın kulağını çekti. Bize küfür etmememiz yönünde bir şeyler söyledi ve \'Istakayı kafanızda kırarım\' dedi. Biz özür diledik zaten. Defalarca özür dilememize rağmen arkadaşımın kulağını çekmeye devam etti. Bende arkadaşımın kulağını bırakması için kolunu tuttum. Özür dilediğimizi söyledim. Daha sonra elini yumruk şeklinde yaparak yanağımı ittirdi. Ben de kendimi savunmak için ittim. Daha sonra üzerime geldi ve bana kafa attı. Daha sonra oradaki diğer vatandaşlar bizi ayırdı. Üniversitede ders veren bir hocanın böyle bir şey yapması hoş değil. \'Siz kime güveniyorsunuz, neyinize güveniyorsunuz\' şeklinde ithamlarda bulundu bize. Yanında eşi varmış. Biz defalarca özür dilememize rağmen bu olay gerçekleşti. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Burnumda ezilme olduğu söylendi. Kanamıştı zaten. Şikayetçi olduk\" dedi.

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