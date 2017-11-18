Üniversite öğrencisi hurdalarla harikalar yaratıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Cem Özkan, hurda malzemelerle birbirinden ilginç heykeller yapıyor. Daha önce Eskişehir'in merkeze bağlı köy olan Keskin Mahallesi yakınlarındaki bir tanıdığına ait atölyede çalışmalarını sürdüren Cem Özkan, hurdacılardan satın aldığı malzemeleri değişik heykellere dönüştürüyor.

Metalden gemiler, astronot, bilim kurgu karakterleri ile hayvan figürleri yapan Cem Özkan, Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıfta okuduğunu belirtti. Büyük bir hurdalığa sahip olmayı ve çeşitli ülkelerdeki kendisi gibi bu tür çalışmalar yapanlarla tanışmak istediğini anlatan Özkan şunları şöyledi:

"Annem emekli resim öğretmeni. Annem resim öğretmeni olduğu için küçük yaşta resme çok ilgim oldu. Annemin çizimlerine sürekli bakıp tekrar etmeye çalışıyordum. 2 yıldan beri bir tanıdığımın atölyesinde çalışma yapıyorum. Burada atık parçaları alıp tasarımını o parçalara göre hazırlıyorum. Önce heykelin iskeletine başlıyorum. Birkaç parçayı koyduktan sonra tasarımını kafamda öyle şekillendiriyorum ve düşüncelerimi buraya aktarıyorum. Metal parça bütüne gittiği için tasarımını daha da özgürleştiriyorum. Metal sizi kısıtlamıyor. Beni daha çok öğrenmeye sevk ediyor.

"Annem emekli resim öğretmeni. Annem resim öğretmeni olduğu için küçük yaşta resme çok ilgim oldu. Annemin çizimlerine sürekli bakıp tekrar etmeye çalışıyordum. 2 yıldan beri bir tanıdığımın atölyesinde çalışma yapıyorum. Burada atık parçaları alıp tasarımını o parçalara göre hazırlıyorum. Önce heykelin iskeletine başlıyorum. Birkaç parçayı koyduktan sonra tasarımını kafamda öyle şekillendiriyorum ve düşüncelerimi buraya aktarıyorum. Metal parça bütüne gittiği için tasarımını daha da özgürleştiriyorum. Metal sizi kısıtlamıyor. Beni daha çok öğrenmeye sevk ediyor."