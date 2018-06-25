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Üniversite öğrencisi havuzda boğuldu

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde havuza giren üniversite öğrencisi Boran Can Tayşi (20), boğularak öldü

25 Haziran 2018 20:53

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde havuza giren üniversite öğrencisi Boran Can Tayşi (20), boğularak öldü.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kemer Mahallesi\'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Atatürk Spor Kompleksi\'nde meydana geldi. Ankara\'da üniversitede okuyan ve Aydın\'a gezi kapsamında geldiği belirtilen Boran Can Tayşi, havuzda yüzerken çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımına koştuğu gencin fenalaştığı görüldü. Havuzdan çıkarılıp, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tayşi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boran Can Tayşi\'nin ölümü büyük üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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