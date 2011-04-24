Üniversite öğrencisi havaya yumurta kaldırınca yurttan atıldı

T24 - Üniversite öğrencisi Tayfun Yıldırım, Tarım Bakan ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in katılması planlanan bir etkinlik sırasında gerçekleştirilen protesto eyleminde “havaya yumurta kaldırdığı” gerekçesiyle kaldığı yurttan atıldı.





Tayfun Yıldırım (soldan üçüncü) etkinliğe gelmeyen Bakan Mehdi Eker’e atmadığı, ‘elinde havaya kaldırdığı yumurta’ yüzünden kaldığı YURTKUR’a bağlı yurttan ‘süresiz’ uzaklaştırıldı.





Aynı zamanda ‘Öğrenci Kolektifleri’ üyesi olan Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) öğrencisi Tayfun Yıldırım hakkında 8 Aralık 2010’da AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’ya yumurta attığı gerekçesiyle YURTKUR tarafından soruşturma açıldı. Yıldırım, kınama cezasına çarptırıldı. Yıldırım hakkındaki 1 Aralık 2010’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in katılacağı duyurulan bir etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bir protestoya katılması ikinci bir soruşturma açıldı.



‘Yumurtayı havaya kaldırdın’

Eker’in gelmekten son anda vazgeçtiği etkinliğin yapıldığı yerde elinde yumurtayla bulunan, ancak bakan gelmediği için yumurtayı ‘atamayan’ Yıldırım, hakkında hazırlanan emniyet raporu doğrultusunda soruşturma geçirdi. YURTKUR tarafından başlatılan soruşturmada Yıldırım’ın savunması istenirken özetle şöyle denildi:



“... grup içerisindeki bir bayan arkadaşınızın basın açıklamasında Bakan Eker’in gelmesi durumunda yumurtalarla karşılanacağını söylediği anda, siz ve gruptaki diğer arkadaşlarınız, ceplerinizden çıkardığınız yumurtaları havaya kaldırdığınız ve bayan arkadaşınızın ‘bütün AKP’li bakanlar üniversitelere geldiğinde onların alacağı şey yumurtadır’ vb. diyerek açıklamalara devam ettiği Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün yazısıyla bildirilmiştir.”



‘Milli birliğe aykırı’

Yıldırım’dan savunma istene bu yazının sonunda da, yumurtalı eylem ve atılan sloganların ‘yurttan süresiz çıkarma’yla cezalandırılacağı şöyle anlatıldı:

“Yapmış olduğunuz eylem ‘milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek’ gereği yurttan süresiz çıkarma cezasıyla cezalandırılmanız gerekmektedir.”

Kısa bir süre önce tamamlanan soruşturmanın ardından da Yıldırım, Mahmut Nedim Zapçı Yurdu’ndan çıkarıldı, aldığı devlet bursu kesildi.



Örnek karar olur mu?

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2005’te bir eyleme katıldığı gerekçesiyle yurttan atılan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi H.A.’nın başvurusu üzerine mağduriyetinin giderilmesi kararını vermişti. Kararda eylemde atılan sloganların suç unsuru taşımadığı, baskı ve haksız uygulamaya karşı slogan atıldığı vurgulanmıştı. Tayfun Yıldırım’ın da benzer bir başvuru yapması durumunda, aynı yönde bir karar çıkabileceği ifade edildi.

