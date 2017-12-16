Üniversite öğrencisi gençlere "başını omzuna koydun" saldırısı!

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Yağız Berke Birtane ve Rozerin Aykul, otobüste seyahat ettikleri sırada “Birtane’nin başını Aykul’un omzuna yasladığı” gerekçesiyle otobüste bulunan bir kişinin saldırısına uğradı.

özgürkocaeli.com'da yer alan habere göre, olay, 8 Aralık Cuma akşamı meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi hemşirelik bölümü 2. sınıf öğrencisi Rozerin Aykul ile Otomotiv Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfında okuyan Yağız Berke Birtane, saat 21.25’de Yahya Kaptan Mahallesi 7 numaralı duraktan 13 Hat nolu Umuttepe’ye çıkan 41 BR 204 plakalı belediye otobüsüne bindi.

Kafa attı

Yağız Kaptan’ın bir ara başını kız arkadaşı Rozerin’in omuzuna koymasıyla oturdukları koltuğun iki sıra gerisinde gelen bir şahıs, genç kadının kafasına yumruk atıp “Benim çoluk çocuğum var. Kendinizi düzeltin” dediği öne sürüldü. Saldırgan daha sonra erkek öğrenciye de kafa atarak gözlüğünü kırdı, bu sırada giysileri de yırtıldı. Şahsın eşinin de genç kadını darp ettiği öğrenildi. Saldırı esnasında kimse müdahale etmedi.

“Aracı durdur, öldüreceğim”

Bu arada şahsın, otobüs şoförüne seslenip “Aracı durdur. Şunları öldüreceğim” dediği, eşinden bıçak istediği önü sürüldü. Şoför, aracı Yeşilova Muhtarlığı önünde indirdi, yoluna devam etti.

Şikâyetçi oldular

Polisi arayarak şikâyetçi olan öğrenciler 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Rozerin Aykul, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını talep ettiklerini söyleyerek, “Gün boyu ders çalıştık, yorgunduk. Arkadaşım, başını omzuma koydu. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradık. Şoförün ve diğer yolcuların, bize saldırıyı film izler gibi izlemesi bizi daha çok üzdü” dedi.