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Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu

Genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği yapılan incelemerin ardından tespit edilecek

15 Mart 2016 15:59

Antalya'da üniversite okuyan Pelin Doğan'dan haber alamayan arkadaşları Doğan'ın çatı katında kaldığı eve geldiklerin genç kızın cansız bedenini buldular. Üniversiteli genç kızın kalbine yakın iki adet kurşun izi tespit edilirken oda içinde de tabanca bulundu. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği polisin soruşturması neticesinde belli olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mustafa Rahmi Büyükballı Yüksekokulu'nda okuyan ve Gazipaşa ilçesinde Avukat Kemal Akçay Turizm Meslek Yüksekokulu'nun çatı katında kalan Pelin Doğan'dan haber alamayan arkadaşları eve geldi. Doğan'ı kanlar içinde yerde gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doğan'ın kalbine yakın iki adet kurşun izi tespit edilirken oda içinde bir adet tabanca bulundu. Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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