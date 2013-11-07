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Yaşam

Üniversite öğrencisi genç kadın köprüden atladı

İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi B.Ö. (23), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) atlayarak yaşamına son verdi

07 Kasım 2013 15:54


23 yaşındaki üniversite öğrencisi B.Ö., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi B.Ö. (23), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) atlayarak yaşamına son verdi.

Deniz polisinin çalışması sonucu bulunan genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

B.Ö.'nün Adapazarı'nda yaşayan ailesinin salı günü polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

B.Ö.'nün saat 10.00 sıralarında köprüye bir taksiyle geldiği, taksiden indikten sonra da kendini aşağıya bıraktığı belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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