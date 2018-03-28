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Üniversite öğrencisi FETÖ operasyonunda gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturmasında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi R

28 Mart 2018 15:17

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, FETÖ/PDY soruşturmasında \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi R.T. adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandığı öne sürülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi R.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri R.T.\'yi Bolu\'da evinde gözaltına aldı. R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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