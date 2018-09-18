Üniversite öğrencisi Feray Şahin'i öldüren polise iyi hal indirimi

Üniversite öğrencisi Feray Şahin’in Özel Harekat polisi Fatih Burak Aykut'un silahından çıkan tek kurşunla öldürülmesine ilişkin yargılanan polis Fatih Burak'a iyi hal indirimi uygulanarak cezası 5 yıl 3 aya indirildi.

Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak A.’nın Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’ncı duruşması görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık polis memuru Fatih Burak A., avukatı ve Şahin'in ailesi ile avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada iddia makamı sanık Fatih Burak A. hakkında mütalaasını vererek, “taksirle öldürme” iddiasıyla cezalandırılmasını istemişti.

‘İyi hal indirimi’ yapıldı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şahin ailesinin avukatı mütalaaya tekrardan itiraz ederek sanık Fatih Burak A.’nın "kasıtlı bir şekilde öldürme" iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. Ancak, itirazı reddeden mahkeme heyeti, sanık Fatih Burak A.’yı “taksirle öldürme” iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza verdi. Mahkeme, cezada 1/6 oranında “iyi hal indirimi” yaparak 5 yıl 3 ay ceza verdi.

Kararı duyan anne Aysel Şahin duruşma salonunda fenalık geçirdi. Şahin, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

“Kasıtlı öldürme var”

Duruşmadan sonra konuşan Şahin ailesinin avukatı Özgür Akdağ, cezanın "taksirle öldürme" ile değil, "kasıtlı bir şekilde öldürme" iddiasıyla verilmesi gerektiğini belirtti. Hukuki mücadelelerini devam edeceklerini kaydeden Akdağ, “Bize göre bu tür olaylarda indirim uygulanmasın. Burada açık açık kasıtlı bir şekilde öldürme var. Bugün verilen karar ne hukuki ne de vicdanidir. Bir üst mahkemeye taşıyacağız. Sanığın gereken cezayı alması için ellimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Kararı veren yargıçların vicdanı rahat mı?”

Karar tepki gösteren baba Bekir Şahin, kızının tanımadığı bir kişi tarafından öldürüldüğünü belirtti. Verilen cezanın düşük olduğunu ifade eden Şahin, “Biz de insanız. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Kimi niye koruyorlar? Bu adalet kimi koruyor? Adalet daha tarafsız daha objektif bir karar vermesi gerekirken neden bir katili koruma gereği duyuyor? Biz bunu anlamdık, bize bunu anlatsınlar. Ortada deliller ve raporlar var. Katilin yalan ifadeleri var. Neden bunlar dikkatte alınmadı? Bu kararı veren yargıçların vicdanı rahat mı?” diye sordu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, İstanbul’da görev yapan ve tatil için Mersin’e gelen Polis Memuru Fatih Burak Aykut’un silahından çıkan kurşun ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Burak A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.