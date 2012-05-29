Üniversite öğrencisi duvara 'YÖK'e hayır' yazdı, tutuklandı

Türkiye'de üniversite gençliğinin 12 Eylül'deki kuruluşundan beri karşı çıktıkları Yüksek Öğretim Kurumu'na karşı, öğrenci eylemlerinin hafızalara kazınan sloganı, "YÖK'e hayır", tutuklama gerekçesi oldu. Üniversite öğrencisi Burak Akyurt, duvarlara, "YÖK'e hayır" yazdığı için tutuklandı.

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Muhammet Burak Akyurt 9 Mayıs'ta çıkarıldığı Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı. Suçlanma gerekçelerinden biri, duvara "Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) Hayır" yazmak.

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberine göre, Akyurt'un hakkındaki diğer deliller şöyle:

- Duvarlara "Yaşasın halkların kardeşliği" yazmak

- Üniversitede hidroelektrik santrallerle (HES) ilgili panel düzenlemeye çalışmak, bununla ilgili telefon görüşmeleri yapmak.

- Duvarlara "Parasız eğitim, ücretsiz ulaşım istiyoruz" yazılı pullar yapıştırmak.

- Grup Yorum konserine gitmek için arkadaşlarıyla telefonda konuşmak.

Şimdi Konya E Tipi Cezaevi'nde olan Akyurt, bu delillerle, Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2. maddesi uyarınca, "Devrimci Halk Kurutuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmak" ve Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesi uyarınca, "örgüt propagandası yapmak" ile suçlanıyor.

20 yaşındaki Aykurt'un iki yıldır telefonlarının dinlendiği ve teknik takip altında olduğu da savcılık sorgusunda ortaya çıktı. Aykurt mahkemedeki ve savcılıktaki sorgusunda, duvarlara "YÖK'e hayır" ve "Yaşasın halkların kardeşliği" yazdığını kabul etti, parasız eğitim talebi olduğunu inkar etmedi.

'Final sınavlarını kaçıracak, okulu uzayacak'

16 Mayıs'ta tutukluluğa itiraz dilekçesi verildi. Dilekçede, "Akyurt öğrenci ve emekli ailesinden gelen parayla okumaya çalışıyor. Parasız eğitim ve ücretsiz ulaşım istemesi çok doğal" dendi. Ayrıca, iki yıldır dinleme-izleme faaliyeti sonucunda bulunan tek delillerin duvarlara yapılan yazılamalar olduğuna da dikkat çekildi ve bu yazıların ya da telefon konuşmalarının örgüt üyeliği/propagandasıyla alakalı olamayacağı dile getirildi. Serbest bırakılmaması halinde, final dönemini kaçıracağı ve okulunun bir yıl uzayacağı vurgulandı. Mahkeme itiraz dilekçesine henüz yanıt vermedi.

Öğrencileri neden tutuklarlar?

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün, "puşi" gerekçe gösterilerek 11 yıl 3 ay ceza almasının ardından Aykurt da tutuklanınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Dayanışması grubu "Öğrencileri neden tutuklarlar?" diye bir video çekti. "Öğrencileri neden tutuklarlar?" başlıklı videoda rol alan üniversiteliler de "tutuklanma sebebi olacak icraatlarından" bazılarını şöyle sıralıyor:

- Puşi takmanın suç olduğunu bilmediğim için.

- 8 Mart'ta halay çektiğim için.

- Parasız eğitim istediğim için.

- Yaşasın halkların kardeşliği dediğim için.

- YÖK'e dur dediğim için.