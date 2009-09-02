Üniversite öğrencisi Begüm uyuşturucudan öldü

Olay saat 02.00 sıralarında Fikirtepe Eğitim Mahallesi'de meydana geldi. İddiaya göre Muratpaşa Caddesi Numara 35/4'de oturan arkadaşlarına misafirliğe giden Begüm Veral, girdiği tuvaletten uzun süre çıkmayınca arkadaşları kapıyı çaldı. İçerden ses gelmeyince kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları Begüm Veral'i baygın buldu. İddiaya göre üniversite öğrencisi Veral'i koluna aşırı dozda uyuşturu madde enjekte etmiş halde bulan arkadaşları 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri nabzı atmayan Veral'a kalp masajı yaptı. Daha sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Veral, tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi.

Polis, eroin ve enjektör buldu

Evde araştırma yapan polis ekiplerinin, bir enjektör ile Begüm Veral’ın çantasından bir miktar eroin bulduğu öğrenildi. Evde bulunan biri kız 4 kişiyi ifadeleri için gözaltına alarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Arkadaşlarının ifadelerinde, Begüm Veral'in uyuşturucu kullandığını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Polis, Begüm Veral'ın babasına Balet Natık Veral'e telefonla ulaşarak polis merkezine gelmesini istedi. Merkeze gelen baba Veral ifadesinde, eşi Yeşim Argun'dan ayrıldığını ve kızının eşinin annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Baba ayrıca kızının okuldan boş kalan zamanlarında bir turizm firmasında çalıştığını da söyledi.

AMATEM'de tedavi gördü

Anne Yeşim Argun ‘Kızım Şubat başında AMATEM’e yatmıştı 31 Mart’ta Çıktı. Kendisi de bu illetten kurtulmak istiyordu ama eski arkadaşları onu hiç rahat bırakmadı. Tedaviden çıktıktan sonraki dönemde morali çok düzgündü’ dedi Kızlarının ölüm haberini Büyük Ada’daki evlerinde alan anne Yeşim Argun‘Saat 9’a kadar evdeydi neşeli ve mutluyduk sonra arkadaşlarına gitti zaten sürekli toplanırlardı. Ertesi gün işe gidecekleri için saat 11 de yatmışlar. kızımı son zamanlarda takip ediyordum. Uyuşturucuyu nerden buldu anlayamadım. Altın vuruş iddiası doğru değildir. Ölümü için doz aşımı diyebiliriz eğer intihar etmek istese bana bir şekilde not bırakır veya ulaşırdı’ dedi .