Üniversite öğrencisi 10'uncu kattan atlayarak intihar etti

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi\'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Ömer Can A. (26) intihar etti.

Olay, Gazimağusa\'ya bağlı Yeniboğaziçi belediyesinde meydana geldi. Polisin açıklamasına göre; Akman, oturduğu 10 katlı apartmanın, en üst katından aşağı atladı. Akman, ağır yaralı olarak çevredekilerce Gazimağusa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.\'nın, ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.