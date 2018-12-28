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Yaşam

Üniversite öğrencisi 1. kattan düşüp öldü

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan balkondan düşerek hayatını kaybetti

28 Aralık 2018 21:57

Karabük'te evinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi Onur Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

100. Yıl Mahallesi 1062 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan Onur Kaplan, o balkona çıktı. 

Balkon duvarına oturan Kaplan, mermerlerin kopmasıyla bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sağlık ekipleri tarafından hasataneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Kaplan,  burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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