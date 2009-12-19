Üniversite öğrencilerinin sokak performansı

T24 - Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 16 Aralık günü Beyoğlu 'nda birbirinden ilginç sokak performansları sergiledi.





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Sanatçı Şükran Moral önderliğinde, bugüne kadar atölyede yapmış oldukları çalışmaları, sokağa taşıyan öğrenciler, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. Sergiledikleri sıra dışı performanslarla sokaktaki insanın tepkisini ölçmeyi hedefleyen öğrenciler, bu amaçla toplumun pek de hoş karşılamadığı kimliklere büründü.



Kimisi hayat kadını olup yoldan geçenlere laf attı; kimisi altında mini eteği, başında türbanıyla İstiklal Caddesi'nde boydan boya tur attı. Öğrencilerin “İki sevgilinin şiddetli kavgasını” konu edindikleri performanslarında sokaktan geçen bir kadının, olayı gerçek sanarak gençlerin peşinden koşması ve onlara yardım etmeye çalışması; öğrencilerin karakterlerini ne kadar gerçekçi yansıttıklarının kanıtı oldu!

Performanslardan biri de tüm dünyanın gündemindeki domuz gribi salgınıyla ilgiliydi. Öğrencilerden biri maske takıp sürekli hapşırarak İstiklal Caddesi boyunca yürüdü.