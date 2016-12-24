Üniversite öğrencilerinin okuldan uzaklaştırılması kolaylaştırıldı!

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle öğrencilerin soruşturma geçirmesi, uzaklaştırma cezası alması ve “sözlü savunma” adı altında sorgulanmasının yolu açıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde öğrencilerin cezalandırılmasını kolaylaştıran değişiklikler yapıldı.

Yeni değişikliklere göre yönetmeliğe, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına, “Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmanın yanı sıra “yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak”, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına “ yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara uymamak”, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına, “ Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek” de eklendi.

Yönetmelikte “soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler” maddesi de değiştirildi. Değişiklikle gerekli görüldüğü durumlarda başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı istenmesine olanak sağlandı. Savunma hakkı ile ilgili maddede yapılan değişiklikle yazılı savunmanın yanı sıra sözlü savunma istenmesinin de yolu açıldı.