Üniversite öğrencilerinin konser geliri ihtiyaç sahiplerine

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü\'nde okuyan 6 öğrenci, kurdukları müzik grubu ile verdikleri konserlerden elde ettikleri geliri, ihtiyaç sahibi aileler için kullanıyor. Van\'da bir kafede sahneye çıkan gençler, kentte maddi durumu iyi olmayan 6 kişilik aileye bot aldı.

Müzik Öğretmenliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Emre Aydın, 5 arkadaşı ile birlikte \'Kerin Çığlık Müzik Grubu\' nu kurdu. Van Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu\'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Aylin Koç da yoksul aileler için \'Umutlu Yarınlar\' projesi hazırladı. Grubun bir araya gelmesiyle de bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Gençler, dargelirli ailelere verdikleri konserlerden elde ettikleri gelirle yardımcı olmaya çalışıyor.

Müzik grubu üyesi gençler, dün akşam da Hakkari\'den 3 yıl önce Van\'a göç eden 3\'ü öğrenci 6 kişilik Dayan ailesi için sahneye çıktı. Van kent merkezindeki kafede sahneye çıkan öğrenciler, verdikleri konserle davetlileri eğlendirirken, sabah saatlerinde bir mağazaya giderek gecede elde ettikleri parayla Dayan ailesinin bütün fertlerine bot aldı. Hediyelerini öğrencilerin ellerinden alan aile büyük mutluluk yaşadı. Projeye öncülük eden güvenlik görevlisi Aylin Koç, 3 yıldır yoksul aileler için projelerini sürdürdüklerini söyledi. Koç, \"Arkadaşlarımızla birlikte kentin mahallerinde köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapıyoruz. \'Umutlu Yarınlar\' projesi ile 3 yıldır birçok öğrenciye destek olduk. Verilen konserin geliriyle, Hakkari merkez ve Çaldıran ilçesindeki fakir ailelerin çocukları için de kışlık mont ve bot alınacak\" dedi

Söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla, konsere katılan davetlilere keyifli bir gece yaşatan Emre Aydın ise, kırsal kesimlerdeki köy ve mahalle okullarında okuyan öğrenciler için bu yıl 4\'üncü kez konser verdiklerini anlattı. Aydın,\"Böyle bir görev üstlendiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara bir ayakkabı, bir bot, bir çanta alabilmek çok güzel. Sahnede onlar için varız. Verdiğimiz bu konserin tüm gelirlerini, çocuklar için kışlık ayakkabı ve mont alacağız. Bunun dışında Ağrı ve Hakkari\'de de bu konserleri vereceğiz. Burada elde edilen gelirlerle de oradaki çocuklar için kışlık mont ve ayakkabı olacağız. Duyarlı bütün insanları bu projemize destek olmaya çağırıyoruz\" diye konuştu.

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