Üniversite öğrencilerinin kolbastı merakı

Son dönemlerde popüler hale gelen kolbastı oyununu öğrenmek isteyenler için Selçuk Üniversitesi bünyesinde açılan kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Halk Oyunları Topluluğu Sorumlusu Kadir Ersan Bilgin, yaptığı açıklamada, ülke genelinde kolbastı oyununun popüler hale gelmesiyle bu oyunu öğrenmek isteyen yüzlerce üniversitelinin kendilerine başvurduğunu söyledi.



Gelen talepler doğrultusunda, kolbastı oyunu için bir kurs açmaya karar verdiklerini belirten Bilgin, "Nisan ayında kursa kayıtlarımız başladı. Bir aylık sürecin ardından üniversitenin farklı fakültelerinden 800 kişi kolbastı oyununu öğrenmek için bize başvurdu" dedi.

Öğrencilerin hepsine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:



"Kursları ücretsiz olarak sadece üniversitemizin öğrencilerine yönelik düzenledik. Kursumuz yaklaşık 1 ay önce başlamasına karşın hergün onlarca öğrencimiz kursa katılmak için bize başvuruyor. Ancak bu süreçte artık sadece kolbastı oyununda bir alt yapısı olanları kursumuza dahil edebiliyoruz. Kurslara katılan 800 öğrenci 10 grup halinde haftanın belirli gün ve saatlerinde eğitim alıyor. Öğrencilerimiz sabah 09.00 itibariyle başlayıp, saat 16.00’a kadar belirli süre eğitim görüyor. Bazı öğretim üyeleri ve Konyalı vatandaşlar da bizden eğitim almak istedi. Ancak bizim öncelikli hedefimiz, öğrenciler. Öğrenciler arasında kabiliyetlerine göre 150 kişi seçilecek. Bunlar özel günlerde gösteri yapacak."



Türkiye’nin en kalabalık halk oyunları



Türkiye’de en fazla öğrenciyle çalışan halk oyunları topluluğu olma özelliğini taşıdıklarını ifade eden Bilgin, en son 2008 yılında Polonya’da 26 ülkenin katılımıyla düzenlenen halk oyunları yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek "dünya birincisi" olduklarını söyledi.



Kolbastının dışında ulusal ve uluslar arası yarışmalarda Türkiye’nin çeşitli yörelerinden oyunlar sergilediklerini, bu anlamda büyük başarılara imza attıklarını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:



"Artık Türkiye’de değil, dünyada tanınıyoruz. Bu başarıları gören 8 ülke, bizi gösteri yapmamız için davet etti. SÜ Halk Oyunları Topluluğu’nun başarısı üniversiteyi tercih sebebi oluyor. Ortaokul ve lisede halk oyunlarıyla ilgilenen öğrenciler, üniversitemizi tercih ediyor. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Türkiye’nin en kalabalık çalışmasını yapan üniversiteyiz. Tabii ki sistemli çalışma ve alınan başarılar bunun en büyük nedeni."



Bilgin, aldıkları her başarının kendilerini daha da hırslandırdığını, başarılarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.



