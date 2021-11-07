Üniversite öğrencilerinin hayali kripto para oldu; burs ve harçlıklarını yatırıyorlar
07 Kasım 2021 12:23
Kripto paralar üzerinden zengin olma hayali öğrencileri de etkisi altına aldı. Birçok öğrenci burslarını, kredilerini ve ailelerinden gelen harçlıkları kripto paraya yatırıyor. Bu sayede kısa yoldan para kazanacağını düşünen öğrenciler Haber Global'den Gülnur Saydam'a şunları söyledi:
"Burs ve aileden gelen miktarın bir kısmını biriktirerek oraya yatırmak mantıklı bence. Babamdan gelen paranın yarısını kriptoya, yarısını kısarak bir yerlere yatırıyorum. 2 bin lira karşılığında kriptom var. Bir şekilde hallettim, öğrenciyiz. Oradan buradan, hallettim."
Haberde ayrıca kripto paralar üzerinden zengin olma yaşının 15 yaşa kadar düştüğünü ortaya koyan bir araştırma hatırlatıldı.