-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BURS VE KREDİ BAŞVURULARI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Üniversitelere ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, yarından itibaren burs, öğrenim ve katkı kredisi için başvurabilecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde ek yerleştirmeyle herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerden burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerin 19-25 Ekim arasında başvuru yapabileceği bildirildi. Öğrenciler, kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden başvuru yapabilecek.