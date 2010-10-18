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Yaşam

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BURS VE KREDİ BAŞVURULARI   ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 18:53

-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BURS VE KREDİ BAŞVURULARI   ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Üniversitelere ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, yarından itibaren burs, öğrenim ve katkı kredisi için başvurabilecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde ek yerleştirmeyle herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerden burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerin 19-25 Ekim arasında başvuru yapabileceği bildirildi. Öğrenciler, kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden başvuru yapabilecek.

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