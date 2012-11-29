Üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı mı verildi?

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, üniversitelerin öğrencilerine zorunlu 500 lira limitle kredi kartı kullandırdığına ilişkin iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Özgündüz, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e, “Böyle bir uygulamaya giden üniversitelerle bankaların anlaşma koşulları nelerdir? Üniversiteler bu anlaşmalarla ne gibi avantajlar sağlamaktadır”. Özgündüz’ün önerge gerekçesi ve soruları şöyle.

'Öğrencilerin , cep telefonu, adres ve kimlik bilgileri izinsiz paylaşılıyor'

Geçtiğimiz 1 yıl içinde çeşitli üniversitelerin bankalarla yaptıkları ortak çalışmalar ve öğrencilere zorunlu kredi kartı uygulaması, yükseköğretim öğrencilerince tepkiyle karşılanmaktadır. Öğrencilere kimlik kartı yerine 500 lira limitli kredi kartlarının verilmesi, bu kartların öğrenci kimliği yerine geçtiği için zorunlu olarak kullanıma açılmasının yanında, daha da ilginci öğrencilerin nakit ödemeyle yemek yemelerinin yasaklanması ve yalnızca anlaşmalı kredi kartlarının kullanımı yoluyla yemeğe mahkûm edilmesi kamuoyunda üniversitelerin özelleştirilmesi çalışmalarına katkı sunulduğu biçiminde yorumlanmaktadır.

Uygulama yalnızca yemek ya da öğrencileri zorlamak olarak düşünülmemelidir. Bu uygulamanın bir de güvenlik yanı bulunmaktadır. Çünkü; kartın, kişinin adına çıkarılabilmesi için kişisel bilgilerin öğrencilerden habersiz bankaya verilmiş olması, hiçbir başvuruda ya da talepte bulunmamış öğrencilerin banka kartlarının daha önceden hazır bir hale getirilebilmesi ayrı bir sorundur. Talebi olmayan öğrencilerin cep telefonu, adres, kimlik bilgileri izinsiz olarak bankalarla paylaşılmaktadır.

-Önergeye konu olan uygulamayla ilgili Bakanlığınız ve/veya Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmış bir araştırma ya da soruşturma var mıdır?

-Bahsi geçen uygulamadan Bakanlığınızın ya da YÖK’ün haberi var mıdır? Böyle bir uygulama, üniversitelerin kendi inisiyatifiyle mi gerçekleşmiştir? Yoksa merkezi bir uygulama mı söz konusudur?

-Hangi üniversiteler bahsi geçen kredi kartı uygulamasını yapmaktadır?

'Kimlik kartı yerine niye kredi kartı veriliyor'

-Kimlik kartı gibi öğrenci için önemli bir belge ile kredi kartının birleştirilmesi; üniversite öğrencilerine kimlik yerine böyle bir kredi kartı verilmesinin nedenleri nelerdir?

-Böyle bir uygulamaya giden üniversitelerle bankaların anlaşma koşulları nelerdir? Üniversiteler bu anlaşmalarla ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

-Öğrencilerin talebi ve izni olmadan, güvenlik sorunu yaratacak bilgilerin bankalarla paylaşılması doğru bir tutum mudur? Bu konuyla ilgili olarak YÖK Başkanı ile bir görüşmeniz olmuş mudur? Olmadıysa böyle bir görüşme yapılarak ayrıntılı bilgi alınması söz konusu mudur?

'Limiti olmayan, para yükleyemeyen öğrenci yemek yiyemiyor'

-Kredi kartında limit olmayan ya da para yüklemesi yapamayan öğrencilerin yemek yiyemediği bir üniversite yaratılmasıyla amaçlanan nedir? Kamuoyunda iddia edildiği gibi, üniversitelerin özelleştirilmesiyle bu uygulama arasında ne gibi ilişkiler söz konusudur?

-Bahsi geçen uygulamanın iptal edilmesi düşünülmekte midir? Bu konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?