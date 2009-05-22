Üniversite öğrencilerine sahte para tuzağı

Muğla'da, üniversite öğrencileri aracılığıyla piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 7 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı ve öğrencilerden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda yaptıkları çalışmada, Muğla Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı büfe, kantin, lokanta ve eğlence merkezlerinde piyasaya sahte 100 TL'lik banknotlar sürdüğünü tespit etti.



Bu bilgiler ışığında düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencileri aracılığıyla piyasaya sahte banknot sürdüğü iddia edilen İ.Ş. ile 7 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Operasyonda, gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 49 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarından İ.Ş. ile üniversite öğrencileri Y.Ö, O.S. ve C.T, "piyasaya sahte para sürdükleri" iddiasıyla tutuklanırken, 4 öğrenci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bu arada, üniversite öğrencilerinin, ifadelerinde, paraların sahte olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi. (AA)

