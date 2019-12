Üniversite öğrencilerine internetten dil eğitimi

T24 - Ulaştırma Bakanlığı ile YÖK'ün beraber yürüteceği ve üniversite öğrencilerinin internet üzerinden ücretsiz dil eğitimi alabileceği, ''Web Tabanlı İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve Multimedya Dil Sınıfları Projesi''nin imza töreni gerçekleştirildi.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bakanlıkta gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, üniversitelerde okuyan 2,5 milyon öğrencinin kullanacağı, bilgisayar üzerinden etkileşimli bir yabancı dil eğitimi öngören proje gerçekleştirileceğini söyledi. Projenin 2010-2011 akademik yılına yetiştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.



Ulaştırma Bakanlığının projenin gerçekleştirilmesi için YÖK'e maddi destek vereceğine işaret eden Yıldırım, ''Projenin teknik ve içerik yönüne, eğitim tarafına bir katkımız yok. Evrensel Hizmet Fonu'ndan projeye maddi kaynak vereceğiz. Bana göre, biz çağımızın en verimli yatırımını yapıyoruz.





Bu yatırım gençlerimize, geleceğimize olan yatırımdır. En iyi yatırımın insana yatırım olduğunu biliyoruz. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak, yollar, havalimanları, limanlar, demiryolları yaparız, bunların bir ömrü var, gelir geçer. Ama insana yapılan yatırım ilelebet devam eder'' dedi.



Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı olarak eğitime verdikleri desteği artırarak devam ettireceklerini belirterek, 15 milyon öğrencinin okuduğu okulların hemen hemen tamamında ADSL geniş bant internet bağlantısını gerçekleştirdiklerini, okulların bir çoğuna bilgi teknolojileri sınıfları ve 2 binden fazla okula bilgisayar destekli fen laboratuvarları kurduklarını söyledi.



2023 yılında 23 milyon vatandaşın bilgisayar okur yazarı haline getirilmesi ve bilgi iletişim cirosunun 160 milyar dolara ulaşmasını, geniş bant internet erişiminin ülkenin her tarafına 100 megabit hızla ulaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Yıldırım, ''Eğer Türkiye'nin 2023'te dünyanın en hızlı büyüyen 10 ülkesi arasında yer alması isteniyorsa bu bahsettiğim hususların mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor'' dedi.



''Yabancı dil okulda öğrenilmez kanaatini değiştirmeyi amaçlıyoruz''

Eğitime bugüne kadar ilk ve ortaöğretime yönelik olarak destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, ''Bugün imzaladığımız bu protokol ile artık yükseköğretime de eğitim ile bilişim altyapısını kuvvetlendirilmesine yönelik desteğimizi başlatmış oluyoruz'' şeklinde konuştu.



Proje kapsamında YÖK'ün sistem merkezini kuracağını ve tüm üniversitelerdeki öğrencilere verilecek şifreler ile sistemin 7 gün 24 saat çalışacağını belirten Yıldırım, şunları söyledi:



''Projenin 2010-2011 akademik yılına yetiştirilmesi için hazırlıklar tüm hızı ile sürmektedir. İlk olarak üniversitelerimizin 1. sınıfında okuyan 700-750 bin öğrencimize şifre verilecek. 4 yıl içinde de tüm öğrenciler bu şifrelere sahip olacaklar. Öğrencilerimiz bu sistem ile sadece okuma, yazma, dinleme, yazma becerilerini almakla kalmayacaklar, haftanın belirli saatlerinde dil uzmanları ile canlı görüşmeler ve konuşma pratiği yapma şansını bulacaklardır. Bu bir çoklu-etkileşimli öğrenim programıdır. Ayrıca tüm üniversitelerimizde kurulacak Multimedya dil sınıflarında da yüz yüze yabancı dil eğitimi alacaklardır. Böylece yabancı dil okulda öğrenilmez kanaatini değiştirmeyi amaçlıyoruz.''



Proje ile milyonlarca üniversitesinin yerden ve zamandan bağımsız olarak ve zaman tasarrufu da yaparak ücretsiz bir şekilde hizmetten yararlanacağını kaydeden Yıldırım, ''YÖK öyle bir sistem kuruyor ki, yakın zamanda tüm devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu çalışanları da istedikleri zaman bu sistemden, bu altyapıdan istifade edebileceklerdir. Eğitimi hayatımızın her aşamasında yavaş yavaş uygulamaya sokuyoruz. Proje devletin her kurumunun eğitim alanına ne kadar önem verdiğini, ne kadar güzel bir sinerji oluşturduğunu gösteren anlamlı bir örnektir. Bakanlık olarak YÖK'e her alanda destek vermeye, güzel projelerinde çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz'' dedi.



''Sisteme her öğrenciye verilecek şifreyle girilecek''

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da bugünün yükseköğretim için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, ''İlk defa YÖK, tarihinde bir başka kurumla böylesini ciddi bir işbirliği yapmaktadır. Cumhuriyet dönemine baktığınızda bu dönemde pek çok işin başaralı bir şekilde yürütüldüğünü görürsünüz. Ama neler başarısızdı diye sorduğunuzda belki başarısız olan alanların başında yabancı dil öğretmek gelmektedir. Gerçekten bugün imzalanacak protokolle böyle bir açığı, yıllardan beri layıkıyla yapamadığımız, beceremediğimiz, bugün eksikliklerini çok fazla hissettiğimiz bir alandaki hatalarımızı telafi etmek üzereyiz'' diye konuştu.



Ulaştırma Bakanı Yıldırım'a teşekkür eden Özcan, sorunu Bakan Yıldırım'a getirdiklerinde hemen sahip çıktığını söyledi.



Dünyada uzaktan eğitimle lisan öğretme sistemi tekniğinin kullanıldığını anlatan Özcan, bu tekniğin insanın dinleme, yazma ve konuşma becerisini geliştirme açısından üstün tarafları olduğunu ifade etti.



Bu sistemin son derece pratik olduğunu söyleyen Özcan, ''Siz sanki yabancı dil öğretmeninizi yanınızda taşıyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. İstediğiniz zaman sisteme ulaşabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bunu bu proje için kurulacak lisan laboratuvarlarında ya da diz üstü bilgisayarınızda yapabilirsiniz'' dedi.



Programın renkli bir ara yüzü olduğunu ifade eden Özcan, bunun insanlardaki öğrenme isteğini kamçılar durumda olduğunu anlattı.



Sistem sayesinde insanların yabancı dil öğreniminde istedikleri kadar pratik yapma imkanı elde edeceklerini belirten Özcan, program ile kişinin kendi gelişimin de takip edebileceğini söyledi.



Sistemin sadece web tabanlı olmasının yanında ilave olarak çağrı merkezlerinin de olduğunu anlatan Özcan, ''Burada öğrenciler internet telefonuyla çağrı merkezlerine bağlanıp, öğrenilen ana dil İngilizce ise, bunu anadili İngilizce olan birisinden işitme şansına sahip olacaklardır. Bu mükemmel bir şeydir. Bu şekilde merak edilenlere cevap bulma, doğru telaffuzu edinme imkanı olacak'' şeklinde konuştu.



''Programı ilkokul 4. sınıf öğrencilerine de açmayı planlıyoruz''

Sistemin öğrencilerce kullanılabileceği gibi okulda yardımcı materyal olarak da faydalanabileceğini anlatan Özcan, ''Uygulamaya 2010-2011 yılında başlamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk önce birinci sınıf öğrencileriyle başlayacağız. Bunun nedeni sayıyı birden çok artırmayalım, sistemdeki aksaklıkları görebilelim'' dedi.



Sistem kullanımını üniversite öğrencileriyle sınırlı kılmak istemediklerini açıklayan Özcan, sistemi önce Ulaştırma Bakanlığı personeli olmak üzere diğer kamu personeline, kim isterse açma kararında olduklarını söyledi.



Özcan, sistemin kullanımında başarılı olunması halinde programı küçük yaştakilere uygun hale getirerek, ilkokul 4. sınıftan itibaren öğrencilere de vermeyi planladıklarını bildirdi. Özcan, sistemin öğrencilere verilecek şifrelerle kullanılabileceğini sözlerine ekledi.



Bakanlar gazetecilerin sorularını cevapladılar



YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, ''KPSS'ye yönelik iddialara'' ilişkin sorular üzerine, ''Böyle güzel bir hadisenin üzerine KPSS probleminin düşmesini kesinlikle istemiyorum. Bugünün amacı bu güzel protokolü imzalamak ve Türk yükseköğretimine hayırlı bir iş yapmak. İkincisi, o mesele biliyorsunuz yargıda. Benim şimdi size herhangi bir yorum yapmam, bilgi vermem doğru olmaz. Onun için beni mazur göreceğinizi düşünüyorum. Kusura bakmayın bu konuyla ilgili hiç bir soruya cevap vermeyeceğim'' diye konuştu.



Ulaştırma Bakanı Yıldırım da bir soru üzerine, projeye evrensel hizmet fonundan başlangıçta 25 milyon Lira kaynak ayıracaklarını belirterek, ''Ama ne gerekiyorsa vereceğiz, ucu açık'' dedi.