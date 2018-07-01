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Yaşam

Üniversite öğrencilerine ilişki teklif eden galeri sahibi hakkında suç duyurusu

İddiaya göre C.S. adlı galeri sahibi iki genç kadına para karşılığında cinsel ilişki teklif etti

01 Temmuz 2018 04:02

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki genç kadın, satış için iş yerine gittiği traktör galerisi sahibi C.S. hakkında, kendilerine para karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Galericiler Sitesi’nde, traktör ticaretiyle uğraşan C.S.’nin iş yerine, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı ve satışı yapmak için üniversite öğrencisi 2 kadın geldi. İddiaya göre C.S., genç kadınlara para karşılığında cinsel ilişki teklif etti. İş yerinden çıkan üniversite öğrencileri, karakola gidip C.S. hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine iş yerine gelen polisleri gören C.S., otomobille kaçtı.

Polis, C.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

 

 

 

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