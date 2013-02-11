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Politika

Üniversite öğrencilerine 3'er yıl hapis

Basın açıklaması yapmak isteyip polisle çatışan Ardahan Üniversitesi öğrencileri 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 3'er yıl hapis cezası aldı

11 Şubat 2013 22:48

5 Kasım 2012 günü cezaevlerindeki açlık grevlerine desek amacı ile BDP'lilerle birlikte basın açıklaması yapmak isteyen Ardahan Üniversitesi öğrencileri polisle çatışmıştı. 3 polis yaralanmış, bir çok öğrenci göz altına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerden 16 kişi 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı

Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nde bugün ayrı ayrı görülen davada tutuklu 17 üniversite öğrencisi ile tutuksuz köy minibüsü şoförü hakim karşısına çıktı.


'O gömlek bana özel değil'

 

Mahkeme heyeti öğrencilere, gösterilerde yer aldıklarına dair fotoğraflarını gösterdi ve kendileri olup olmadığını sordu. Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Mütalip Kabul’a video görüntüsü izlettirildi. Kabul, eyleme katılmadığını Ardahan Üniversitesi pankartını gördüğü için merakından baktığını söyledi.

Videodaki bazı görüntüleri kabul eden bazısını ise kabul etmeyen Mütalip Kabul’a mahkeme heyeti, iki görüntüdeki kişinin üzerindeki gömleğin aynı olduğunu gösterdi. Kabul, "O gömlek, Türkiye’de sadece bana ait üretilen bir gömlek değil. Ardahan’da hangi konfeksiyon mağazasına giderseniz aynı gömlekten bulabilirsiniz. Öğrenciyim, hapisten çıkıp okuluma gitmek istiyorum" dedi.


'Diğer arkadaşların Türkçe savunma yaptı. Sen de Türkçe konuş'


 

Kürtçe savunma yapmak isteyen Semih Tadik ise avukatının "Diğer arkadaşların Türkçe savunma yaptı. Sen de Türkçe konuş" demesi üzerine Türkçe savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu öğrenciler Tuba Karaer, Dündar Çelik, Ömer Işık, Hacı Çelik, Mevlüt Şimşek, Kurtuluş Yılmaz, Servet Baktemur, Mehmet Kartal, Barış Gökdemir, Ahmet Demir, Adnan Örkmez, Mütalip Kabul, Erol Yalvarıcı, Semih Tadik, Recep Çakan, Ümit Evliyaoğlu ile tutuksuz şoför Halim Çelik’i ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, tutuklu öğrencilerden Emre Aktaş’ın ise fotoğraf ve görüntülerden teşhis edemediği için beraatini uygun gördü. Mahkeme heyeti, kararın ardından 17 öğrenciyi de tahliye etti.

(dha/Hümeyra Pardeli)

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