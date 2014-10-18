Üniversite öğrencilerinden Kobanê açıklaması: Katliama karşı ses çıkar!

64 üniversite kulübü ve öğrenci birliği IŞİD’in yoğun saldırısındaki Kobanê’ye destek vermek için bir bildiri yayımladı. Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren ve AKP’nin IŞİD’i desteklediği savunulan bildiride “Gençler olarak AKP’nin OHAL uygulamalarına ve baskılarına karşı halkların özgürlüğü için mücadelemizi yükseltiyoruz. Tüm üniversite gençliğini, Kobanê’deki katliama karşı ses çıkarmaya ve direnişe çağırıyoruz” denildi.
#genclikkobaneicindireniste başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:
Kobanê'de haftalardır süren direnişte halkların devrimci güçleri IŞİD çetelerine karşı savaşırken, sivil halk da AKP hükümetinin IŞİD’i destekleyen, katliamcı politika ve saldırılarına karşı direniyor. Kobanê’de IŞİD tehdidine karşı direnen devrimciler; bölgedeki Türkmenler, Ezidiler, Ermeniler, Aleviler, Çerkesler ve diğer bütün halkların, inançların ve inanmayanların, eşcinsellerin, transların güvencesi noktasına gelmiş, bölgede halklar arasındaki savaştan beslenmeye çalışan güçlere karşı birleştirici rolüyle cevap olabilmiştir.
Kobanê’deki IŞİD saldırıları, Rojava Devrimi’nin Ortadoğu coğrafyasına sunduğu alternatifi boğmaya; özgürlük ve eşitlikten yana, mezhep, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet ayrımlarını gözetmeyen, ekolojik, demokratik, kadınların haklarını esas olan bir yönetim biçiminin Ortadoğu’nun tam da içinden gelişebileceğini gösteren bir modeli yok etmeye dönüktür.
AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt halkının barış ortamının inşa edilmesi adına gösterdiği çabaya yanıtı kendi bölgesel çıkarları için "savaş" olmuştur. Hükümet çıkardığı savaş tezkeresiyle Kobanê direnişini kırmaya çalışmakta; örtük olarak silah sevkiyatı yaptığı IŞİD'i palazlandırmaya devam etmektedir. Hükümet’in "Esad'ı devirme hedefi olmaksızın hiçbir şey yapmayız" açıklaması, kendi çıkarlarının, bölgede istikrar ve kanın durmasından daha önemli olduğunun kanıtıdır. IŞİD destekçilerine karşı üniversitelerini savunan öğrencilere polis ve ÖGB işbirliğiyle saldırılırken, Kobanê’ye destek eylemlerinde akademisyenler de dâhil olmak üzere onlarca kişi gözaltına alınmıştır.
Türkiye halklarının özgürlükten, barıştan, insanca yaşamdan yana olan bütün kesimleri Kobanê direnişini, kendi direnişi olarak görmektedir. Bu konuda en önemli rol de biz gençlere düşmektedir. Pek çok kentte gençler, Kobanê direnişi için sokaklara çıkmış, itirazını yükseltmiştir.
Kobanê direnişine destek için sivil eylemler yapan kesimlere yönelik Hizbulkontra, IŞİD destekçileri, faşist gruplar ve polisin birlikte gerçekleştirdiği saldırılarda otuzu aşkın insan sokak ortasında katledildi. Onlarca yıldır uygulanmayan sokağa çıkma yasakları, OHAL uygulamaları mesele bir kez daha halkların özgürlük mücadelesi olunca uygulamaya geçirildi. Mert Değirmenci, Davut Nas, Hakan Baksur, Emrah Demir, Sinan Toprak ve onlarcası... Katledilenlerin sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu ısrarla vurguluyoruz.
Biz gençler Kobanê'de tüm imkânsızlıklara rağmen IŞİD'e ağır darbeler vuran YPG/YPJ'nin onurlu mücadelesini, kendi mücadelemiz sayıyoruz. Kobanê'de, Rojava'da, Şengal'de uluslararası gericiliğe ve sömürgeciliğe karşı mücadele, hepimizin mücadelesidir. Stalingrad'da, Madrid'de olduğu gibi Kobanê'deki bu büyük direniş de bizlere örgütlü halk gücünün kazanacağını yeniden göstermiştir.
AKP hükümetinin katliamcı politikalarına, IŞİD destekçilerine ve emperyalist güçlere karşı mücadelemizi, direnişimizi ve dayanışmayı büyütmek için bir araya geliyoruz. Gençler olarak AKP’nin OHAL uygulamalarına ve baskılarına karşı halkların özgürlüğü için mücadelemizi yükseltiyoruz. Tüm üniversite gençliğini, Kobanê’deki katliama karşı ses çıkarmaya ve direnişe çağırıyoruz.
Her yer Kobanê, her yer direniş!
İmzacılar
HDK-HDP Gençlik Meclisleri
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
Özgürlükçü Gençlik Derneği
Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu
Demokratik Yurtsever Öğrenci Meclisi
Yeni Demokrat Gençlik
Genç-Sen
Öğrenci Dayanışması
Emekçi Hareket Partisi Gençliği
Kaldıraç’tan Öğrenciler
SYKP Üniversite Meclisi
Emek Gençliği
Gençlik Muhalefeti
Nor Zartonk
Yeşil Sol Gençler
Söz Dergisi
Direnişçi Üniversiteliler
Sürekli Devrim Hareketi
Tıp Öğrencileri Kolu
Antikapitalist Öğrenciler
Bağzı Üniversiteliler
Anarşist Gençlik
İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
İzmir LGBTİ İnisiyatifi
Hêvî LGBTİ İnisiyatifi
Ankara Arap Alevi Gençlik Meclisi
İstanbul Minnına Forumu
okumagrubu
Şehir Üniversitesi Makbul Adımlar
Bilgi Kültür ve Düşünce Topluluğu (Bilgi Üniversitesi)
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü
Bilgi Üniversitesi Gökkuşağı Kulübü
Koç Üniversitesi Toplum ve Düşünce Kulübü
Koç Üniversitesi LGBTİ Mücadelesi Destekçileri
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü - BÜKAK
Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü
luBUnya Boğaziçi LGBTİ Çalışmaları Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB İTÜ Mimarlar Odası Komisyonu
İTÜ Tasarım ve Yarışma Kulübü
İTÜ Tiyatro Kulübü/Taşkışla Sahnesi
İTÜ Makine Mühendisleri Odası Komisyonu
İTÜ Makine Mühendisleri Kulübü
İTÜ Felsefe Kulübü
İTÜ Kent ve Kentleşme Kulübü
İTÜ Ekoloji Topluluğu
İTÜ Cins Arı
Ankara Üniversitesi Genç Eğitimciler Topluluğu
ÇHD Ankara Öğrenci Komisyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kitap Topluluğu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Edebiyat Sinema ve İletişim Topluluğu
Haliç Üniversitesi Sanat ve Toplumcu Düşünce Kulübü
Marmara Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü
Marmara Üniversitesi Özgür Basın Kulübü
Marmara Üniversitesi Ekolojik Toplum Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Marksist Fikir Topluluğu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Mücadelesi ve Dayanışması
Doğu Akdeniz Üniversitesi Çocuk Hakları Kulübü
Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Felsefe Kulübü
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kültür ve Tarih Kulübü