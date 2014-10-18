Üniversite öğrencilerinden Kobanê açıklaması: Katliama karşı ses çıkar!

64 üniversite kulübü ve öğrenci birliği IŞİD’in yoğun saldırısındaki Kobanê’ye destek vermek için bir bildiri yayımladı. Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren ve AKP’nin IŞİD’i desteklediği savunulan bildiride “Gençler olarak AKP’nin OHAL uygulamalarına ve baskılarına karşı halkların özgürlüğü için mücadelemizi yükseltiyoruz. Tüm üniversite gençliğini, Kobanê’deki katliama karşı ses çıkarmaya ve direnişe çağırıyoruz” denildi.

#genclikkobaneicindireniste başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

Kobanê'de haftalardır süren direnişte halkların devrimci güçleri IŞİD çetelerine karşı savaşırken, sivil halk da AKP hükümetinin IŞİD’i destekleyen, katliamcı politika ve saldırılarına karşı direniyor. Kobanê’de IŞİD tehdidine karşı direnen devrimciler; bölgedeki Türkmenler, Ezidiler, Ermeniler, Aleviler, Çerkesler ve diğer bütün halkların, inançların ve inanmayanların, eşcinsellerin, transların güvencesi noktasına gelmiş, bölgede halklar arasındaki savaştan beslenmeye çalışan güçlere karşı birleştirici rolüyle cevap olabilmiştir.

Kobanê’deki IŞİD saldırıları, Rojava Devrimi’nin Ortadoğu coğrafyasına sunduğu alternatifi boğmaya; özgürlük ve eşitlikten yana, mezhep, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet ayrımlarını gözetmeyen, ekolojik, demokratik, kadınların haklarını esas olan bir yönetim biçiminin Ortadoğu’nun tam da içinden gelişebileceğini gösteren bir modeli yok etmeye dönüktür.

AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt halkının barış ortamının inşa edilmesi adına gösterdiği çabaya yanıtı kendi bölgesel çıkarları için "savaş" olmuştur. Hükümet çıkardığı savaş tezkeresiyle Kobanê direnişini kırmaya çalışmakta; örtük olarak silah sevkiyatı yaptığı IŞİD'i palazlandırmaya devam etmektedir. Hükümet’in "Esad'ı devirme hedefi olmaksızın hiçbir şey yapmayız" açıklaması, kendi çıkarlarının, bölgede istikrar ve kanın durmasından daha önemli olduğunun kanıtıdır. IŞİD destekçilerine karşı üniversitelerini savunan öğrencilere polis ve ÖGB işbirliğiyle saldırılırken, Kobanê’ye destek eylemlerinde akademisyenler de dâhil olmak üzere onlarca kişi gözaltına alınmıştır.

Türkiye halklarının özgürlükten, barıştan, insanca yaşamdan yana olan bütün kesimleri Kobanê direnişini, kendi direnişi olarak görmektedir. Bu konuda en önemli rol de biz gençlere düşmektedir. Pek çok kentte gençler, Kobanê direnişi için sokaklara çıkmış, itirazını yükseltmiştir.

Kobanê direnişine destek için sivil eylemler yapan kesimlere yönelik Hizbulkontra, IŞİD destekçileri, faşist gruplar ve polisin birlikte gerçekleştirdiği saldırılarda otuzu aşkın insan sokak ortasında katledildi. Onlarca yıldır uygulanmayan sokağa çıkma yasakları, OHAL uygulamaları mesele bir kez daha halkların özgürlük mücadelesi olunca uygulamaya geçirildi. Mert Değirmenci, Davut Nas, Hakan Baksur, Emrah Demir, Sinan Toprak ve onlarcası... Katledilenlerin sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu ısrarla vurguluyoruz.

Biz gençler Kobanê'de tüm imkânsızlıklara rağmen IŞİD'e ağır darbeler vuran YPG/YPJ'nin onurlu mücadelesini, kendi mücadelemiz sayıyoruz. Kobanê'de, Rojava'da, Şengal'de uluslararası gericiliğe ve sömürgeciliğe karşı mücadele, hepimizin mücadelesidir. Stalingrad'da, Madrid'de olduğu gibi Kobanê'deki bu büyük direniş de bizlere örgütlü halk gücünün kazanacağını yeniden göstermiştir.

AKP hükümetinin katliamcı politikalarına, IŞİD destekçilerine ve emperyalist güçlere karşı mücadelemizi, direnişimizi ve dayanışmayı büyütmek için bir araya geliyoruz. Gençler olarak AKP’nin OHAL uygulamalarına ve baskılarına karşı halkların özgürlüğü için mücadelemizi yükseltiyoruz. Tüm üniversite gençliğini, Kobanê’deki katliama karşı ses çıkarmaya ve direnişe çağırıyoruz.

Her yer Kobanê, her yer direniş!

İmzacılar

HDK-HDP Gençlik Meclisleri

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu

Özgürlükçü Gençlik Derneği

Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu

Demokratik Yurtsever Öğrenci Meclisi

Yeni Demokrat Gençlik

Genç-Sen

Öğrenci Dayanışması

Emekçi Hareket Partisi Gençliği

Kaldıraç’tan Öğrenciler

SYKP Üniversite Meclisi

Emek Gençliği

Gençlik Muhalefeti

Nor Zartonk

Yeşil Sol Gençler

Söz Dergisi

Direnişçi Üniversiteliler

Sürekli Devrim Hareketi

Tıp Öğrencileri Kolu

Antikapitalist Öğrenciler

Bağzı Üniversiteliler

Anarşist Gençlik

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

İzmir LGBTİ İnisiyatifi

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi

Ankara Arap Alevi Gençlik Meclisi

İstanbul Minnına Forumu

okumagrubu

Şehir Üniversitesi Makbul Adımlar

Bilgi Kültür ve Düşünce Topluluğu (Bilgi Üniversitesi)

Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü

Bilgi Üniversitesi Gökkuşağı Kulübü

Koç Üniversitesi Toplum ve Düşünce Kulübü

Koç Üniversitesi LGBTİ Mücadelesi Destekçileri

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü - BÜKAK

Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü

luBUnya Boğaziçi LGBTİ Çalışmaları Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu

TMMOB İTÜ Mimarlar Odası Komisyonu

İTÜ Tasarım ve Yarışma Kulübü

İTÜ Tiyatro Kulübü/Taşkışla Sahnesi

İTÜ Makine Mühendisleri Odası Komisyonu

İTÜ Makine Mühendisleri Kulübü

İTÜ Felsefe Kulübü

İTÜ Kent ve Kentleşme Kulübü

İTÜ Ekoloji Topluluğu

İTÜ Cins Arı

Ankara Üniversitesi Genç Eğitimciler Topluluğu

ÇHD Ankara Öğrenci Komisyonu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kitap Topluluğu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Edebiyat Sinema ve İletişim Topluluğu

Haliç Üniversitesi Sanat ve Toplumcu Düşünce Kulübü

Marmara Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü

Marmara Üniversitesi Özgür Basın Kulübü

Marmara Üniversitesi Ekolojik Toplum Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Marksist Fikir Topluluğu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Mücadelesi ve Dayanışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Çocuk Hakları Kulübü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Felsefe Kulübü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kültür ve Tarih Kulübü