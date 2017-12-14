Üniversite öğrencilerinden kadın mahkumlara moral konseri

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, cezaevinde bulunan kadın mahkumlar için sahneye çıktı.

Üniversite Sanat Kulübü ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadınlar için sahneye çıktı. Mahkûmların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla sahne alan öğrenciler, seslendirdikleri birbirinden güzel parçalar ile mahkum ve çocuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Öğrenciler ayrıca cezaevinde anneleri ile beraber kalan çocukları, giyecek ve oyuncakların yer aldığı çeşitli hediyeler ile sevindirdi. Sanat Kulübü Başkanı Mustafa Döş, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

\"Öğrenciler olarak boş vakitlerimizi en iyi şekilde değerlendirmek, arkadaşlarımızın sahip oldukları yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla Üniversitemiz Sanat Kulübü çatısı altında bir araya gelerek çalışmalarımıza başladık. Sosyal sorumluluk bilincinden hareketle köy okullarımızda ve minik arkadaşlarımızı tiyatro, müzik, dans, resim, yazarlık masası, el sanatları ile tanışmalarını sağlayarak hem kendilerini bilgilendiriyor hem de güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi köy okullarımızı tespit ederek, yardımseverler aracılığı ile temin ettiğimiz yardımları kendilerine ulaştırıyoruz. Diğer taraftan il merkezi ve ilçelerde de bu tür faaliyetlerimize devam ediyoruz. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan kadınlara ve küçük kardeşlerimize moral olması amacıyla konser verdik. Kendileri çok mutlu oldular ve bizlere memnuniyetlerini ifade ettiler. Ayrıca cezaevinde anneleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren minik kardeşlerimize çeşitli hediyeler vererek kendilerini sevindirdik.\"

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