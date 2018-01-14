Üniversite öğrencilerinden 'İyilik hareketi'

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, \'Güçlü İyilik Hareketi\' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, sokak kedileri için yaptıkları evleri şehrin farklı noktalarına bıraktı. Öğrenciler, halktan kedi evlerine yiyecek bırakmalarını istedi.

Atatürk Üniversitesi\'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören Güçlü İyilik Hareketi\'nin hayvan sever üyeleri, bir mobilya fabrikasının desteği ile elde ettikleri malzemelerle sokaktaki kediler için barınak yaptı. Şehrin belirli noktalarına yerleştiren barınaklara mamalar bırakan öğrenciler, bu konuda halkın desteğini istedi. Yapılan barınak ve mama kapları sayesinde kedilerin kışı rahat geçirmelerini ümit ettiklerini söyleyen Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve Güçlü İyilik Hareketi\'nin Genel Koordinatörü Ravzanur Eker, şöyle dedi:

\"Kışın en şiddetli yaşandığı Erzurum\'da soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı. İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerekiyor. Biz de hayırsever bir iş adamı olan Ufuk İnce\'den yardım istedik. Sağ olsun teklifimizi geri çevirmedi. Fabrikadaki ustalar atık malzemelerle bizlere kedi evi yapılmasını öğretti. Biz de bu evlerden yaklaşık 50 tane yapıp şehrin dört bir tarafına bıraktık.\"

Güçlü iyilik olarak insanlara iyiliğin zor olmadığını göstermek için çalışan, iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanan üniversiteli gençlerden oluşan dinamik bir ekip olduklarını sözlerine ekleyen Eker şunları söyledi:

\"Dijital bir platform olarak başlattığımız hareketimizde Türkiye\'nin farklı şehirlerinden birleştiğimiz tıp, psikoloji, eczacılık, mühendislik ve hukuk gibi farklı bölümlerden üyemizin olduğu büyük bir aileyiz. Erzurum\'da kurduğumuz saha ekibimiz sosyal medya üzerinden başlattığımız iyiliği yaygınlaştırma hareketimizin iyilik görevlerini örnek olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün saha ekibimizle \'İyilik zor değil\' başlığı adı altında Erzurum\'un zor hava koşullarında dışarıda kalan sokak kedileri için kulübe yaptık. Güçlü yürekleri harekete geçirmek amaçlı hazırladığımız iyilik görevlerinden biriydi bu. İşadamı Ufuk İnce\'de bizimle irtibata geçti ve yardımcı olmak istediğini söyledi. Daha sonra beraber proje üzerine çalışmaya başladık. Burada üretilen kedi evleri yapılan projelerden arta kalan malzemelerden üretiliyor. Hem sokak hayvanları için sıcak bir yuva oluşturuyor hem de israfın önüne geçmiş oluyoruz. Amacımız iyilik yapmanın yanında insanların iyilik görevleriyle harekete geçmesini sağlamak. Bizler iyilik görevlerimizi herkes için hazırlıyoruz. Amacımız Ufuk ağabey gibi duyarlı insanlara ulaşabilmek ve bu iyilik görevlerini daha fazla insana duyurabilmek. Kedi evlerimizi vicdan sahibi insanlara emanet ediyoruz. Kedi evleri bizden mamalarını ise onlardan bekliyoruz. Kedi evlerinin adreslerine, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Güçlü İyilik sosyal medya hesaplarından, www.gucluiyilik.com adresinden bize ulaşabilirler.\"



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