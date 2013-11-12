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Yaşam

Üniversite öğrencilerinden 'gebelik testi' protestosu

Ege Üniversitesi öğrencileri, Mediko'da yapılan gebelik testi sonuçlarının izinsiz olarak ailelere gönderilmesini protesto etti

12 Kasım 2013 22:24

 

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) öğrenim gören kadın öğrenciler, Mediko'da yapılan gebelik testi sonuçlarının izinsiz olarak ailelere gönderilmesini protesto etti. 
EÜ Edebiyat Fakültesi bahçesinde buluşan öğrenciler, EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Baskanlığı bünyesinde öğrencilere sağlık hizmeti veren Mediko'ya geçen hafta giden bir arkadaşlarına gebelik testi yapıldığını, test sonuçlarının da izni olmadan ailesine gönderildiğini belirtti. Uygulamayı protesto eden öğrenciler, ''AKP elini bedenimden çek'', ''Kadın, yaşam, özgürlük '', ''AKP'den hesabı kadınlar soracak'' sloganları atarak Mediko binası önüne kadar yürüdü. 
Grup adına açıklama yapan Yeliz Çam, tecavüz ve taciz olaylarının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, "Kadın bedeninin aşağılanması sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Kürtaj yasası, aile planlaması olarak 3 çocuk istenmesi ya da gidilen hastanelerde gebelik testinin uygulanması ve sonuçlarının ailelere gönderilmesi şeklinde kendisini göstermeye devam ediyor" dedi. 
Çam, cinsiyetçiliği meşrulaştıran, kadını sosyal yaşamda yok sayan ve kadına karşı işlenen suçları normalleştiren anlayışa karşı mücadele edeceklerini söyledi. 
Açıklamanın ardından grup üyeleri Mediko önündeki yola mor boya ile "Evde, okulda, karakolda, hastanede tacize son" yazdı.
 

Zorla gebelik testi

 
Ege Üniversitesi öğrencisi Şilan Selki, yumurtalıklarındaki kist nedeniyle rutin olarak kullandığı ilacı alabilmek için Ege Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Mediko’ya gitmiş, doktor tarafından "Gebelik testi yaptırman gerekiyor. Testi yaptırmazsan, ilaçlarını yazamayız." cevabıyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine ilaçlarını yazdırmak için gebelik testine girmek zorunda kalmıştı. Test sonuçları da genç kadından habersiz ailesine gönderilmişti.

 

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