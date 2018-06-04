Üniversite öğrencileri  “Göç” temalı defile düzenledi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri sene boyunca hazırladıkları tasarımları ‘göç’ temasının yer aldığı yıl sonu mezuniyet defilesinde sergilediler. Birçok tasarımın yer aldığı defile, izleyenler tarafından büyük alkış topladı.

İGÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Semral Ekizoğlu önderliğinde gerçekleştirilen defile açılış konuşmalarıyla başladı. Defile, İstanbul Gelişim Üniversitesi yeni kampüsü Gelişim Tower\'da düzenlenen iftar yemeğinin ardından gerçekleşti.

Dr. Öğr. Üyesi Semral Ekizoğlu defilenin temasını neden ‘göç’ olarak belirlediklerini anlattı. Ekizoğlu, “Göç, bir yer değişimidir. Bu değişimin tasarımlarla bize aktarıldığı birçok yaşam alanı mevcut. Öğrencilerimizin öncelikle ilk toplumlardan bu yana süre gelen kültürel insan göçü olmak üzere, hayvanların göçü ve göçün duygusal etkilerini de konu alarak giysiler tasarlamalarını istedik. Göçün moda tasarımına etkisini, özgün ve tasarımlarla ortaya koydular” dedi.

“KENDİ TASARIMLARIMIN MANKENLİĞİNİ YAPTIM”

Öğrencilerden Ayşin Zırhlı, ‘yırtıcı kuşlar’ olarak belirlediği alt temasında kendi defilesinde tasarımlarının mankenliğini yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, kendi defilemde kendi tasarımlarımın mankenliğini yaptım. Emeği geçen bütün hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma dostlarıma teşekkür ediyorum. Bütün bir senenin emeğini sergiledik. Herkes bizi çok güzel destekledi. Bugün çok büyük bir gurur yaşıyorum” diye konuştu.

“BİLGİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Bilginin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz” dedi ve şunları söyledi:

“İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi girişimci, sorgulayan, araştıran, toplumsal gelişime öncülük edecek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bilginin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerimiz çok güzel başarılı tasarımlara imza atarak, yaratıcılıklarını sergilediler. Kendilerini tebrik ediyorum. Biliyorum ki onlar, Türkiye’de ve dünyada modanın belirleyicileri olarak iş dünyasında yerlerini alacaklar.”

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