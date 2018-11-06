Üniversite öğrencileri gastronomi bilgi yarışmasıyla eğlendi

İSTANBUL, (DHA) - GELECEĞİN şeflerinin, doğru bilgiye doğru kaynakla ve doğru şekilde ulaşmasını hedefleyen ve bu yönde attığı adımla üniversitelerde gastronomi bölümü öğrencileri ile bir araya gelmeye devam eden dijital platform Kısık Ateş’in son durağı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu.

Şef Ramin Nuriyev’in “Yabancı Bir Ülkede Kendini, Kültürünü Tanıtmak ve Kariyer Önerileri” konulu semineriyle başlayan etkinlik, Ulusal Aşçılık Kampı’nda başlayan ve büyük ilgi gören Kısık Ateş Bilgi Yarışması ile devam etti.

Kısık Ateş editörlerinden Açgezenler’in moderatörlüğünde gerçekleşen bilgi yarışması, gastronomi, genel kültür ve mutfak bilgileri soruları ile İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Yarışmanın ardından İGÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Ecrin Sarı 3’üncülük, Faruk Karapınar 2’ncilik ve Uğurcan Agşahin 1’incilik dereceleri ile yarışmanın kazananları oldu. Kazananlara Kısık Ateş’in Kariyer Kiti hediye edildi.