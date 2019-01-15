Üniversite mezunlarına “Daha Fazlasına Cesaret Et” daveti

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - PepsiCo, Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika (ESSA) bölgesinde \"Daha Fazlasına Cesaret Et (Dare To Do More)\" küresel öğrenci karşılaşmasını başlatarak bölgedeki tüm üniversite mezunlarını, sahip oldukları girişimcilik ruhuyla yiyecek ve içecek sektörünün bir sonraki büyük trendini belirlemeye davet ediyor.

Rekabetin yüksek olduğu ve 12 hafta sürecek bu girişim, yiyecek veya içecek alanında heyecan yaratacak bir sonraki gelişmenin ne olacağına dair fikirlerini öğrenmek üzere, iş tutkusuna sahip lisans öğrencilerini arıyor. Programa başvuranlar, kendi eşsiz yiyecek veya içecek ürününü yaratma ya da mevcut bir PepsiCo ürününü geliştirme ve ardından bu ürünü PepsiCo liderlerine sunarak ürünü piyasaya nasıl çıkaracaklarını açıklayacak.

Programla ilgili konuşan PepsiCo Avrupa ve Sahra Altı Afrika Kıdemli Dijital Müdürü Becky Taylor, “Daha Fazlasına Cesaret Et meydan okuması, hem kendi proje tekliflerini sunmaları hem de PepsiCo Go mezun programımıza katılarak kariyerlerine başlamaları adına mezunlar için heyecan verici bir platform\" dedi ve ekledi:

\"Mezunlar meydan okuması programını üç yıldır sürdürüyoruz ve sonuç olarak, rekabetin ve fikirlerin bugüne dek hiç olmadığı kadar çarpıcı olmasını bekliyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründe sıradaki büyük fikre sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve heyecan verici ve canlı bir şirkette çalışmak istiyorsanız, sizden haber almak istiyoruz.\"

PepsiCo Avrupa ve Sahra Altı Afrika ile Global İnovasyon İçgörü Birimi’nden Sorumlu İçgörü ve Analiz Başkan Yardımcısı Tim Warner, “Dijital ve İçgörü ekiplerimiz, geleceğin ürünlerini yönlendirmede ve bunları global pazarlara nasıl sunduğumuz konusunda kritik bir rol oynuyor. ‘PepsiCo Go’ programımıza katılan başarılı mezunlar; inovasyon, reklam ve pazara açılma stratejileri oluşturarak markalarımızı şekillendirecek kritik kararların verilmesinde çok önemli bir konuma sahip olacak.

“PepsiCo\'da bizler, daima en iyi yeteneği ararız ve \"Daha Fazlasına Cesaret Et\" meydan okuması da, en parlak ve girişimci mezun zihinleri bulmanın harika bir yolu” dedi.

Girişimi değerlendiren PepsiCo Avrupa ve Sahra Altı Afrika Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Paul Campbell da, “‘Daha Fazlasına Cesaret Et’ meydan okuması, gelecekteki yeteneklerin PepsiCo\'da bizlerle çalışması için şahane bir yöntem. Tedarik Zinciri, e-ticaretin gelişmesi ve tüketicilerin tedarikçilerle bağlantı kurmasını sağlamanın yeni yollarının bulunmasıyla beraber büyük bir dönüşüm evresinden geçiyor. Tedarik Zincirimizde, günümüzde işlerin nasıl yürüdüğünü anlama konusunda ciddi meraka sahip olan ve geleceğe hazırlıklı olup olmadığımız noktasında mecvut yaklaşımlara gerçekten meydan okuyacak kişileri arıyoruz. Üretim ve dağıtım operasyonlarımızda en son teknolojiyi kullanıyoruz. ‘PepsiCo Go’ programımıza katılmaları, mezunların yöneldiğimiz gelecekte yankı uyandırmaları için harika bir fırsat,” dedi.