Üniversite mezunları ‘Seni seviyorum’ diyemiyor

ElitePartner tarafından 8 bin kişiye yapılan ankete göre üniversite mezunu olanlar olmayanlara göre “Seni seviyorum” demekte zorlanıyor. Üniversite mezunu olanların sadece yüzde 38'i eşlerine onu sevdiklerini her gün söylüyor. Üniversite mezunu olmayanlarda ise bu oran yüzde 45.

Her yüz kadından 44'ü, her yüz erkekten 40'ı eşlerine aşklarını her gün ifade ediyor. Gençler arasında da oranlar, yaşlılara göre daha yüksek. 30 yaşın altında olanların yüzde 60'ı her gün bu iki kelimeyi yan yana getirebilirken, 60 yaşın üzerinde olanların sadece yüzde 30'unun ağzından “Seni seviyorum” sözünü her gün duymak mümkün oluyor.

Yazıyla ifade konusunda da gerideler

Üniversite mezunları kısa mesaj ya da WhatsApp yoluyla aşk mesajları yollamak bakımından da üniversite mezunu olmayanların gerisinde. Aşk mesajlarında birinci grupta yüzde 34'lük bir oran bulunurken üniversite mezunu olmayanların yüzde 39'u her gün bir kısa mesajla sevgilerini belli ediyor.

Psikolog Lisa Fischbach sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: “Üniversite mezuniyeti ve üniversitede okumak soyut düşünmeyi sağlıyor ve analitik düşünmeye sevk ediyor. Bu da aşk ifadelerinde daha rasyonel olmayı beraberinde getiriyor olabilir. Ancak aşk ifadelerinin sıklığı üzerinden duygu dünyasının hassasiyeti konusunda sonuçlara varılamaz. Üniversite mezunlarının romantiklik derecesi hakkında bu bize bir sonuç vermez. Belki aşklarını ifade etme konusunda ürkek kalıyor olabilirler ama belki de bu, duygularından emin olmalarından ve sürekli onaylanması gerekmeyen derin bir bağ hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir."