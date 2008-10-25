Üniversite mezunları madende kazmacı olacak

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarına alınacak 3 bin işçi için başvuran 37 bin 196 kişi arasında 1160 üniversite mezunu da yer aldı.



TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Karadon, Amasra, Üzülmez, Kozlu ve Armutçuk'ta istihdam edilmek üzere açılan 3 bin işçi kadrosu için, değişik eğitim durumlarındaki 37 bin 196 kişi başvuru yaptı.



Madenci olmak için başvuran 1160 üniversite, 12 bin 352 lise ve dengi okulları, 8 bin 902 ortaokul ve 14 bin 782 ilköğretim okulu mezunu, 27 Ekim-10 Kasım tarihlerinde yapılacak mülakata katılacak.



Görüşmelerde maden ocaklarına yatkınlıkları yönünde sınava tabi tutulacak adayların, uzunlukları iki metreyi bulan maden direği taşımalarının yanı sıra kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıkları uygulamalı test edilecek.



Üniversite mezunları da dahil olmak üzere avuç içlerine bakılarak işe yatkınlıkları belirlenmeye çalışılacak adayların, boy ve kilo dengesi de göz önünde bulundurularak yapılacak tercihlerin ardından noter huzurunda kura çekilecek.



2009’da işbaşı



TTK Genel Müdürü Rıfat Dağdelen, 1500 artı 1500 olmak üzere gruplu çalışacak 3 bin maden işçisi alımı için başvuru merkezlerinde yoğun müracaatlar yaşandığını söyledi.



Her eğitim grubundan insanın, yerin metrelerce altında çalışmayı göze aldığına dikkati çeken Dağdelen, şöyle konuştu:



“Müessese müdürlüklerinden Amasra'ya 3 bin 658, Armutçuk'a 5 bin 776, Üzülmez'e 10 bin 766, Karadon'a 10 bin 766 ve Kozlu'ya 6 bin 230 kişi iş için başvurdu. İstenilen performansı tutturan kişiler, noter huzurunda çekilecek kuraya katılmaya hak kazanacak. Hiç kimse, iş vaadiyle sahtekarlara aldanmasın. Adil şekilde işe alımlar yapılacaktır. Herkes kendisine ve şansına güvensin. Direk taşımayı ve kazma kullanmayı bilmeyen madenci olamaz. Madenciliği bilmeyen, oğlum bile olsa kurumdan içeri giremez. Seçilen adaylar, 1 Ocak 2009'dan itibaren iş başı yapacaklardır.”



Nüfustan sorgulama



Kuruma iş başvurusu yapanların ikamet adreslerinin Zonguldak ile Bartın ve Karabük'ün belirlenen yerleşim yerleri olması gerektiğine işaret eden Dağdelen, şöyle dedi:

“İşe gireceklerin 30 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Bundan dolayı da nüfus ve adres sorgulamalarını yapıyoruz. Müessese müdürlüklerinden Amasra'ya 100 artı 100, Üzülmez'e 225 artı 225, Kozlu'ya 350 artı 350, Armutçuk'a 150 artı 150 ve Karadon'a 675 artı 675 toplam 1500 artı 1500 olarak alınacak olan 3 bin gruplu üretim işçisi, kurumun üretimini artıracaktır. Böylece, zararımızda da düşüş meydana gelecektir. Yeni yatırımlara da devam ederek ülkemizin kömür ihtiyacının büyük bölümünün havzadan karşılanmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”





