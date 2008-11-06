Üniversite mezunları, işçi olmak için sırada

Adana’da bir işadamının yeni açtığı fabrika için verdiği vasıfsız elaman ilanına çalışmak için pas pas yapmaya razı birçok üniversiteli başvurdu.



Adana’da yeni açılacak bir meyve suyu paketleme fabrikasının verdiği iş ilanına bir hafta içinde bin kişi başvurdu. Fabrika sahibi Mehmet Emin Yüksekbaş, işsiz üniversite mezunlarının, fabrika içinde paspas dahi yapmaya razı olduğunu söyledi.



Karataş Yolu üzerinde Mehmetler Şirketler Grubu tarafından kurulma aşamasına gelen meyve suyu paketleme fabrikası, geçen hafta İş ve İşçi Bulma Kurumu’na çalıştırmak için 500 vasıfsız işçi almak isteğini bildirdi. Kurumun ilan vermesi üzerine bir hafta içinde bin kişi fabrikaya gelerek iş başvurusu yaptı. Çalışmak için başvuru yapanlar içinde birçok üniversite mezununun olduğunu görünce çok şaşırdığını belirten fabrika sahibi Mehmet Emin Yüksekbaş, ekonomik krizin yeni açılacak fabrikalarla atlatılabileceğini söyledi. İşsizlikle ilgili tüm kesimlere görev düştüğünü belirten Yüksekbaş, “İşsizlik olduğunu herkes gibi bizde biliyoruz. Ancak özellikle üniversite mezunu meslek sahibi insanların sigortalı bir iş için paspas dahi yapmaya razı olması bizi çok üzdü. Fabrika yönetimi olarak alabileceğimiz kadar işçiyi mutlaka işe başlatıp, birilerine ekmek kapısı olmak istiyoruz” dedi. İş başvurularının bu hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Yüksekbaş, 2 binin üzerinde başvuru beklediklerini belirtti.

