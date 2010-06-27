Üniversite maratonu sona erdi

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Sınavı düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan yaptığı açıklamada, Fen Bilimleri Sınavı ile LYS'nin tamamlandığını belirtti. Sınavın sorunsuz geçtiğini ifade eden Yarımağan, geçen hafta sonu gerçekleştirilen sınavların değerlendirmesinin sürdüğünü, dün (26 Haziran 2010) ve bugün yapılan sınavların değerlendirmesine de başlayacaklarını kaydetti.Yarımağan, sınav sonuçlarını 15 Temmuz'a kadar açıklamayı planladıklarını bildirdi.LYS-2, tüm il merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Toplam 891 bina ve 11 bin 770 salonda yapılan, 38 bin 252 kişinin görev aldığı sınava 276 bin 900 aday katıldı. Sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. Sınavda adaylara fizik, kimya ve biyoloji testlerinde 30'ar soru yöneltildi ve her test için 45 dakika cevaplama süresi verildi.ÖSYM, 19 Haziran'da Matematik ve Yabancı Dil, 20 Haziranda Sosyal Bilimler, 26 Haziranda da Edebiyat-Coğrafya sınavlarını yapmıştı.